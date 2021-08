Golia: Il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione, su Prime Video dal 24 settembre

News Serie TV

La clip rivela finalmente le sorti del personaggio interpretato da Billy Bob Thornton.

Il 24 settembre, Billy Bob Thornton sarà per l'ultima volta il brillante avvocato caduto in disgrazia Billy McBride nella quarta stagione del legal drama Golia, disponibile in streaming su Prime Video. In attesa di questo capitolo conclusivo della sua storia, concepita ricordiamo dallo stesso David E. Kelley di Big Little Lies, The Undoing e Nine Perfect Strangers con Jonathan Shapiro, altro pezzo grosso del piccolo schermo che con lui aveva già collaborato in The Practice e Boston Legal, Amazon ne offre una ricca anteprima attraverso un trailer ufficiale che, tra le altre cose, rivela finalmente le sorti del personaggio di Thornton.

Golia 4: Cosa ci aspetta nell'ultima stagione

Dato per morto nel finale della stagione precedente, Billy McBride ammette nella clip: "Hanno detto che sono andato in arresto per sei minuti. Ero morto e poi non lo ero". Il personaggio era stato colpito da Diana Blackwood ma era ancora cosciente quando l'inquadratura si spostò sul suo riflesso in una pozza d'acqua piovana. Sopravvissuto, ora si spera che abbia forze a sufficienza per affrontare uno dei più potenti giganti della serie: l'industria degli oppiacei. E promette bene quando vediamo Billy dire severamente a George Stax, a capo della suddetta compagnia farmaceutica: "È l'inizio delle fine e sono dell'umore giusto per ficcarti un pugno su per il c**o e tirare fuori i miliardi".

Il premio Oscar J.K. Simmons (Whiplash), che interpreta George, è una delle nuove aggiunte al cast di Golia in questa questa stagione. Un'altra è Bruce Dern (Nebraska), al quale è stato affidato il ruolo di Frank Stax, il fratello maggiore di George, il genio e la pecora nera della famiglia.