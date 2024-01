Golden Globe 2024: Perché Pedro Pascal aveva un braccio fasciato?

News Serie TV

La star di The Last of Us e The Mandalorian ha sfilato sul red carpet della cerimonia dei Golden Globe nonostante un piccolo infortunio: ecco cosa è successo.

Pedro Pascal ha "sfoggiato" un accessorio insolito sul tappeto rosso dei Golden Globe assegnati la scorsa notte a Los Angeles. L'attore di The Last of Us, anche tra i nominati nella categoria Miglior attore in un drama, si è presentato con una fascia che gli immobilizzava il braccio destro. Per quanto nera e perfettamente abbinata al suo elegante completo, non è passata inosservata. Cosa gli è successo? Lo ha spiegato lui stesso ai giornalisti senza però entrare nei dettagli.

Pedro Pascal infortunato ai Golden Globe: Cosa è successo

Intervistato dall'Associated Press, Pascal ha spiegato che indossava il tutore al braccio perché rimasto infortunato a causa di una caduta. "State attenti, può succedere a chiunque", ha detto ai giornalisti. L'attore è apparso per la prima volta con la fascia al braccio in alcune foto pubblicate dall'attrice Jaime Ray Newman lo scorso 2 gennaio. L'infortunio, quindi, potrebbe essersi verificato durante i festeggiamenti di Capodanno. Nessuna mossa azzardata su un set, quindi, ma semplicemente un incidente casalingo. Il tocco da vera star è stata la scritta "Ouch" (Ahia) sulle unghie della mano del braccio infortunato: chi è più autoironico di lui?

"It can happen to anybody."



Pedro Pascal, who showed up to the Golden Globes red carpet with his arm in a sling, said his injury was caused by a fall. pic.twitter.com/ZpLgrNeXWI — The Associated Press (@AP) January 8, 2024

Ouch! Pedro Pascal waving his hand for them to take a picture of the manicure he got fitting with his physical condition, seriously I love this man, he will make you smile at anything. #GoldenGlobes2024 #PedroPascal pic.twitter.com/T90ArUYl7E — marta ❁ (@galitzinecmfort) January 8, 2024

"Suck it, Pedro!": La battuta di Kieran Culkin

The Last of Us, basata sull'omonimo videogioco, poteva vantare tre candidature ai Golden Globe quest'anno. Pascal ha ricevuto la sua prima nomination ai Golden Globe per il ruolo di Joel Miller insieme alla sua co-protagonista Bella Ramsey, nominata tra le migliori attrici in un drama. La serie, tuttavia, per quest'anno è rimasta a bocca asciutta e Pascal, che era tra i favoriti, è stato battuto dalla star di Succession Kieran Culkin. Quest'ultimo ci ha regalato uno dei momenti più divertenti della cerimonia quando, salito sul palco per ritirare il premio, ha preso il giro il collega di The Last of Us in pieno stile Roman Roy dicendo: "Beccati questo, Pedro! È mio" ("Suck it, Pedro! Mine"). Pascal è stato al gioco ridendo e poi facendo finta di piangere per aver perso l'occasione. Per fortuna potrà rifarsi il prossimo anno, visto che una seconda stagione di The Last of Us sta per entrare in produzione.