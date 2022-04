God's Favorite Idiot: Data e prime foto della comedy di Netflix con Melissa McCarthy

News Serie TV

Creata con il marito Ben Falcone, la serie sarà disponibile in streaming dal 15 giugno.

Netflix ha annunciato che God's Favorite Idiot, la sua nuova comedy sul posto di lavoro creata, prodotta e interpretata da Ben Falcone insieme con la moglie Melissa McCarthy, sarà disponibile in streaming dal 15 giugno. Per l'occasione, la piattaforma ne ha diffuso anche le prime foto ufficiali.

La trama e il cast di God's Favorite Idiot

In God's Favorite Idiot, Falcone interpreta Clark Thompson, impiegato di medio livello in una ditta che offre supporto tecnico. Clark trascorre il suo tempo facendo saune con suo padre, Gene (Kevin Dunn, Veep), struggendosi per una sua collega, Amily (McCarthy), e prendendosi cura dei suoi adorati gatti. Ma quando inizia a risplendere, Clark si rende conto che non è una giornata qualunque in ufficio, piuttosto, che Dio ha piani più grandi per lui. Giacché non può salvare l'umanità senza l'aiuto di qualcuno, si rivolge ai suoi colleghi male assortiti, alla cotta di lunga data Amily e ad alleati angelici per superare in astuzia Satana (Leslie Bibb, Jupiter's Legacy). Insieme, formano un gruppo di semplici persone nella media che uniscono le forze per il bene superiore perché, dopo tutto, non puoi salvare il mondo da solo.

Il resto del cast include Usman Ally (Una serie di sfortunati eventi), Steve Mallory (Thunder Force), Chris Sandiford (What We Do in the Shadows), Ana Scotney e l'ex co-star della McCarthy in Una mamma per amica Yanic Truesdale.