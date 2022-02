Gli spin-off di Supernatural e Walker e Gotham Knights della DC: The CW ha ordinato il pilota!

News Serie TV

Le prime due coinvolgeranno distintamente le star di Supernatural Jensen Ackles e Jared Padalecki.

L'augurio è che The CW abbia spazio a sufficienza per portarle in tv tutte, perché sarebbe davvero difficile escluderne qualcuna. Intanto la rete americana ha dato l'okay alla produzione del pilota, sia di The Winchesters e Walker: Independence, i chiacchierati spin-off prequel delle serie di successo Supernatural e Walker rispettivamente, sia di Gotham Knights, adattamento dell'omonimo fumetto della DC Comics che immagina una Gotham City senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla.

I dettagli di The Winchesters

Terzo tentativo di The CW di portare in tv una serie legata all'universo di Supernatural, che si è conclusa nell'autunno del 2020 dopo quindici stagioni sempre sulla cresta dell'onda, The Winchesters si concentra sui genitori dei fratelli Dean e Sam Winchester, John e Mary, e si propone come il racconto epico e in molti aspetti sconosciuto di come John incontrò Mary e di come entrambi misero tutto in gioco per salvare non solo il loro amore ma il mondo intero. Un racconto che si svilupperà dalla prospettiva del figlio maggiore della coppia, Dean, con il co-protagonista di Supernatural Jensen Ackles coinvolto come voce narrante e anche come produttore esecutivo.

Per ora e ancora per poco, gli attori che si caleranno nei panni dei due protagonisti non hanno un nome e, con ogni probabilità, non saranno gli stessi che hanno interpretato la loro versione più giovane in Supernatural: Matt Cohen e Amy Gumenick (Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith hanno ritratto invece le versioni adulte). Robbie Thompson, che ha scritto diciotto episodi della serie originale, ne firma la sceneggiatura e affiancherà Jensen e sua moglie Danneel Ackles alla produzione esecutiva.

I dettagli di Walker: Independence

Walker: Independence coinvolge invece l'altra star di Supernatural Jared Padalecki, da due stagioni protagonista sulla rete del fortunato remake moderno della serie di culto degli anni '90 Walker, Texas Ranger. Anche in questo caso si tratta di un prequel, siamo nell'Ottocento, e segue Abby Walker (apparentemente un'antenata di Cordell Walker), una benestante di Boston il cui marito viene assassinato sotto i suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incrocia Hoyt Rawlins, un'adorabile canaglia in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porta a Independence, nel Texas, dove si imbattono in persone singolari ed eccentriche in fuga dal loro passato travagliato mentre inseguono i propri sogni. I due, ben presto una famiglia, lotteranno con il mondo in trasformazione intorno a loro, diventando anch'essi una forza motrice di quel cambiamento in una cittadina dove niente è come sembra.

Padalecki ne sarà il produttore esecutivo con Seamus Fahey e l'ideatrice di Walker Anna Fricke, che hanno scritto la sceneggiatura del pilota.

I dettagli di Gotham Knights

Infine, Gotham Knights affonda le braccia nella stessa, sorprendente storia che sta ispirando l'atteso videogame omonimo in lavorazione a WB Games Montréal. Sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne (anche conosciuto come Batman), il suo ribelle figlio adottivo (l'identità del personaggio viene al momento tenuta nascosta) stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per l'omicidio del Cavaliere Oscuro. Ora etichettati come i criminali più ricercati di Gotham City, questa banda di disadattati rinnegati deve lottare per riabilitare i rispettivi nomi. Ma in una città senza un Cavaliere Oscuro a proteggerla, la situazione appare più pericolosa di quanto non sia mai stata. Tuttavia, la speranza arriva dai luoghi più inaspettati, poiché questa squadra male assortita di fuggitivi diventerà la sua prossima generazione di salvatori. Una squadra conosciuta come i Gotham Knights.

La sceneggiatura della serie è stata scritta da Chad Fiveash e James Stoteraux, già dietro le quinte di Batwoman e della meno recente Gotham. L'instancabile Greg Berlanti, la cui Arrow ha portato alla genesi a The CW di un intero mondo di storie e personaggi provenienti dall'Universo DC, farà parte del team di produzione con Sarah Schechter e David Madden, mentre Natalie Abrams (Batwoman) ha contribuito alla sceneggiatura e ne sarà la co-produttrice esecutiva.