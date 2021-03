Gli Irregolari di Baker Street: Nel trailer ufficiale della serie Netflix i cattivi sono Watson e Sherlock Holmes

News Serie TV

Il teen drama soprannaturale, di 8 episodi, arriverà in streaming il 26 marzo.

E se i celeberrimi Dottor Watson e Sherlock Holmes fossero in realtà più ambigui e calcolatori di come li ricordiamo? Il trailer ufficiale di Gli Irregolari di Baker Street, una nuova serie Netflix in arrivo in streaming il prossimo 26 marzo, parte da questa premessa. Al centro della storia, infatti, ci sono degli adolescenti le cui abilità vengono sfruttate per risolvere crimini e persino misteri soprannaturali, come appare chiaro nel promo. A prendersi tutto il merito delle loro imprese, però, è proprio il famoso investigatore creato da Arthur Conan Doyle.

La trama de Gli Irregolari di Baker Street

Scritta da Tom Bidwell (La collina dei conigli, My Mad Fat Diary), anche tra i produttori esecutivi, Gli Irregolari di Baker Street, ambientata nella Londra vittoriana, segue una banda di adolescenti emarginati spinti a risolvere crimini dal sinistro dottor Watson (interpretato da Royce Pierreson) e dal suo misterioso socio in affari, Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes visto in Killing Eve). "Mentre i casi prendono una terribile piega soprannaturale ed emergono poteri oscuri, toccherà ai ragazzi di Baker Street darsi da fare per salvare la città e il mondo intero", si legge nella descrizione ufficiale del drama che conta 8 episodi. Le cose si fanno particolarmente complicate quando la barriera tra il nostro mondo e quello del paranormale viene infranta e, come si capisce dal trailer, avranno a che fare con qualcosa di più grande e pericoloso di loro. Fino a dove potranno spingersi?

Il cast

I giovani protagonisti della serie sono Thaddea Graham (Lettera al re) nel ruolo di Bea; Darci Shaw (The Bay) nei panni di Jessie; Jojo Macari (Harlots) in quelli di Billy; Mckell David (Snatch) che sarà Spike, Harrison Osterfield (Catch-22) nei panni di Leopold; e Clarke Peters (The Wire) nel ruolo di un personaggio chiamato The Linen Man.