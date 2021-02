Gli Irregolari di Baker Street: Il teaser trailer della serie Netflix sui giovani assistenti di Watson e Sherlock Holmes

News Serie TV

Il drama di 8 episodi arriva in streaming il 26 marzo.

Sono adolescenti problematici e il loro compito è risolvere crimini. Per conto di chi? Niente meno che per il celebre dottor Watson e il suo sfuggente partner, Sherlock Holmes. Nel primo teaser trailer, Netflix offre un primo sguardo ai protagonisti e svela la data di uscita de Gli Irregolari di Baker Street, una nuova serie che debutterà sul servizio di video in streaming il prossimo 26 marzo.

La trama di Gli Irregolari di Baker Street

Scritta da Tom Bidwell (La collina dei conigli, My Mad Fat Diary), anche tra i produttori esecutivi, Gli Irregolari di Baker Street è descritta come una serie oscura e misteriosa incentrata su una banda di adolescenti difficili spinti a risolvere crimini dal sinistro dottor Watson (interpretato da Royce Pierreson) e dal suo misterioso socio in affari, Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes visto in Killing Eve). "Mentre i casi prendono una terribile piega soprannaturale ed emergono poteri oscuri, toccherà ai ragazzi di Baker Street darsi da fare per salvare la città e il mondo intero", si legge nella descrizione ufficiale del drama che conta 8 episodi.

Il cast

I protagonisti della serie sono interpretati da giovani attori poco conosciuti ma già con esperienza: Thaddea Graham (Lettera al re) nel ruolo di Bea; Darci Shaw (The Bay) nei panni di Jessie; Jojo Macari (Harlots) in quelli di Billy; Mckell David (Snatch) che sarà Spike, Harrison Osterfield (Catch-22) nei panni di Leopold; e Clarke Peters (The Wire) nel ruolo di un personaggio chiamato The Linen Man.