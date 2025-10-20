TGCom24
Gli ideatori di Stranger Things chiariscono i loro piani per lo spin-off: Sarà un "nuovo inizio" con personaggi diversi
News Serie TV

Gli ideatori di Stranger Things chiariscono i loro piani per lo spin-off: Sarà un "nuovo inizio" con personaggi diversi

Emanuele Manta
7

Stranger Things finirà con l'imminente quinta stagione, ma cosa succederà dopo? Gli ideatori Matt e Ross Duffer hanno rivelato i loro piani per il sempre più probabile spin-off.

Gli ideatori di Stranger Things chiariscono i loro piani per lo spin-off: Sarà un "nuovo inizio" con personaggi diversi

I piani di Matt e Ross Duffer per il sempre più probabile spin-off di Stranger Things non prevedono il ritorno di nessuno dei personaggi incontrati finora. Sconvolgente, ma non quanto altre cose accadute a Hawkins. In un'intervista con Variety, gli ideatori della serie di successo di Netflix prossima alla sua quinta e ultima stagione hanno parlato del progetto di una nuova serie ambientata nello stesso universo di Stranger Things, rivelando che sarà un "nuovo inizio", un racconto che non proseguirà quanto già fatto negli ultimi 10 anni.

Stranger Things: I piani degli ideatori per lo spin-off

"Abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare con i Demogorgoni e Mind Flayer e Vecna e il Sottosopra e questi personaggi", ha spiegato Matt a proposito delle quattro stagioni già prodotte e della quinta in arrivo in streaming su Netflix il 27 novembre con i primi quattro episodi, seguiti il 25 dicembre da altri tre e il 31 dicembre dal gran finale. "Questa è una storia completa. Fatta e finita". Ciò significa che lo spin-off sarà un "nuovo inizio" e si concentrerà su "nuovi personaggi", pur mantenendo l'"impronta" e lo "stile narrativo" di Stranger Things, ovvero "bambini, avventure e fantascienza/fantasy, piuttosto che espandere sempre di più quella che potrebbe diventare una mitologia assurdamente contorta".

Ross ha aggiunto: "[I personaggi] vivranno in un mondo diverso. Ci sarà un tessuto connettivo, ma in un certo senso [il franchise] finirà quasi con l'antologizzarsi". Mentre continuare dal punto in cui la serie originale si concluderà "diventerebbe frustrante dal punto di vista narrativo", ha spiegato Matt, con una nuova storia "non si è intrappolati in alcun modo. C'è qualcosa di rinfrescante in tutto questo... La speranza è che non si stia facendo qualcosa giusto per farla".

I fratelli hanno assicurato che creeranno lo spin-off e saranno "fortemente coinvolti a livello creativo" mentre "aiuteranno a gestirlo", ma lasceranno i compiti di showrunner a qualcun altro per concentrarsi sul loro nuovo accordo con Paramount per la realizzazione di nuovi film e serie tv. "La nostra speranza è di scrivere e dirigere qualcosa di nuovo nel frattempo", ha affermato Ross. Detto questo, uno spin-off di Stranger Things in realtà già esiste: la serie animata Stranger Things: Tales From '85, sviluppata da Eric Robles e in arrivo prossimamente. Di questa, i Duffer hanno detto di aver visto un episodio completo, aggiungendo che Robles "ha fatto centro".

Emanuele Manta
