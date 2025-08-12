Gli ideatori di Mercoledì lavorano a un nuovo film d'animazione sulla Famiglia Addams

News Serie TV

Dopo il successo della serie Netflix, gli showrunner di Mercoledì Alfred Gough e Miles Millar stanno sviluppando un film sulla famiglia Addams con gli Amazon MGM Studios: ecco i primi dettagli.

Dopo l'enorme successo della serie Mercoledì, tornata recentemente su Netflix con la prima parte della seconda stagione (la seconda parte arriverà il 3 settembre), i creatori Alfred Gough e Miles Millar sono pronti a tornare nel macabro universo della Famiglia Addams, ma questa volta in una nuova veste. I due sceneggiatori hanno rivelato, ospiti del podcast Crew Call di Deadline, che stanno lavorando a un film d'animazione completamente inedito, prodotto da Amazon MGM Studios e dedicato alla famiglia di Morticia, Gomez e tutti gli altri.

La Famiglia Addams al centro di un nuovo film

Il nuovo progetto, ancora nelle sue fasi iniziali, rappresenterà un reboot completo dell'universo animato della Famiglia Addams. Non avrà legami né con la serie Mercoledì né con i precedenti film d'animazione dedicati alla celebre famiglia gotica. "Ci stiamo lavorando con Amazon MGM e con Kevin Miserocchi, che dirige la Addams Foundation", ha dichiarato Gough. "Kevin ha conosciuto Charles Addams personalmente ed è il custode dello spirito originale della famiglia. Siamo anche affiancati da Gail Berman e John Glickman. Stiamo facendo ripartire il franchise animato, quindi sarà un lungometraggio completamente nuovo", ha aggiunto.

Si riparte da zero, quindi, nella speranza di ritrovare lo spirito originale di una delle famiglie più famose dell'immaginario pop. L'intenzione è quella di portare il film sul grande schermo, puntando a un pubblico sia nostalgico che contemporaneo. Tuttavia, Gough ha precisato che il progetto è ancora in una fase embrionale e non sono stati svelati ulteriori dettagli su trama o personaggi.

La collaborazione tra Alfred Gough e Miles Millar

Gough e Millar sono ormai una coppia creaiva solida. La loro collaborazione risale ai tempi del programma di produzione Peter Stark della USC, dove hanno iniziato scrivendo una sceneggiatura su un film poliziesco con un orango protagonista, Mango, venduta poi a Michael De Luca ai tempi della New Line. Di recente, i due hanno lavorato insieme anche al sequel Beetlejuice Beetlejuice, altro titolo di punta per Warner Bros.

Parlando della seconda stagione di Mercoledì, poi, Gough e Millar hanno riflettuto sull'eredità e la longevità della Famiglia Addams, un franchise che continua a rinnovarsi senza mai perdere la sua identità. "Il segreto per scrivere Mercoledì non è cercare la battuta, ma scrivere secondo la sua visione del mondo. È questo che rende le sue battute efficaci. Quando cerchi intenzionalmente la gag, finisci sempre per tagliarla", ha spiegato Gough. Con lo stesso spirito, ma con uno stile visivo fresco, proveranno a far rivere il mito de la Famiglia Addams. E di certo il successo raggiunto grazie a Mercoledì aiuterà nel portare avanti il progetto. Staremo a vedere.

Foto: Rachel Louise Brown / Netflix