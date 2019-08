Gli ideatori de Il Trono di Spade creeranno nuovi film e serie per Netflix!

News Serie TV

David Benioff e D.B. Weiss ne saranno gli sceneggiatori, i registi e i produttori esecutivi.

L'inverno sta arrivando, su Netflix! Gli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss hanno firmato un accordo a nove cifre (si vocifera 200 milioni di dollari) con il servizio di video in streaming per lo sviluppo di nuovi film e serie tv.

Secondo Deadline, che ne ha dato per primo notizia, l'accordo prevede che Benioff e Weiss scrivano, dirigano e producano a livello esecutivo nuovi progetti in esclusiva per Netflix, con un occhio particolare per "serie refrigeranti" in vena con Il Trono di Spade (conclusasi lo scorso maggio dopo otto stagioni). Prima di poter vedere qualcosa, però, passerà probabilmente molto tempo, giacché i due dovranno concentrarsi prima sui film di Star Wars che stanno realizzando per Disney, il primo dei quali arriverà nelle sale nel 2022.

"Siamo entusiasti di accogliere i maestri della narrazione David Benioff e Dan Weiss a Netflix", ha dichiarato il capo dei contenuti Ted Sarandos in un comunicato. "Sono una forza creativa e hanno deliziato il pubblico di tutto il mondo con la loro narrativa epica. Non vediamo l'ora di vedere cosa la loro immaginazione porterà ai nostri membri". Benioff e Weiss hanno aggiunto: "Quella con HBO è stata, per più di un decennio, una corsa bellissima e siamo grati a tutti coloro che ci hanno fatto sentire a casa. Negli ultimi mesi abbiamo trascorso molte ore a parlare con Cindy Holland e Peter Friedlander, oltre a Ted Sarandos e Scott Stuber. Ricordiamo le stesse scene degli stessi film degli anni '80, amiamo gli stessi libri, siamo entusiasti delle stesse opportunità narrative. Netflix ha creato qualcosa di sorprendente e senza precedenti e siamo onorati che ci abbiano invitato a unirci a loro".

Con Il Trono di Spade, Benioff e Weiss sono riusciti a riunire su HBO oltre 19 milioni di spettatori ogni settimana durante l'ultima stagione. Questa ha ricevuto inoltre 32 nomination alla prossima edizione dei Primetime Emmy Awards, più di qualsiasi altra serie nella storia del prestigioso premio. In aggiunta a Star Wars, la coppia sta sviluppando per la rete via cavo Confederate, una serie ambientata negli Stati Uniti durante una linea temporale alternativa. Non saranno coinvolti invece negli spin-off prequel di GOT, uno dei quali ha ottenuto l'ordine per la produzione dell'episodio pilota.