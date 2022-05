Giovani, carini e disoccupati: Peacock lavora a una serie tv basata sul film pilastro degli anni '90

News Serie TV

La sceneggiatrice del lungometraggio originale Helen Childress è a bordo del nuovo progetto.

Gli anni '90 si riconfermano una delle decadi più affascinanti da rivisitare in tv negli ultimi tempi: l'ultimo classico cult pronto per essere reinterpretato è Giovani, carini e disoccupati. Il servizio di video in streaming Peacock sta sviluppando una serie tv basata sul film del 1994 che vedeva nel cast - tra gli altri - Winona Ryder, Ethan Hawke e Ben Stiller, quest'ultimo anche regista (non è coinvolto, per il momento, in questo nuovo progetto).

Una serie su Giovani, carini e disoccupati: Cosa sappiamo

La nuova potenziale serie è descritta come una "riformulazione" del film e coinvolge la sceneggiatrice originale Helen Childress. Giovani, carini e disoccupati (in originale Reality Bites) racconta la storia di quattro amici che, dopo aver terminato gli studi, si trovano catapultati nel mondo degli adulti e si avventurano insieme alla ricerca del primo lavoro. "Poiché il mondo che li circonda è sull'orlo di un cambiamento epocale, lottano per restare se stessi ed esserci l'uno per l'altro", si legge nella descrizione ufficiale della potenziale serie tv. Non è chiaro, tuttavia, se sarà ambientata negli anni '90 o ai giorni nostri.

Nella commedia romantica Winona Ryder interpretava Lelaina, Ethan Hawke era il suo amico fannullone Troy, Janeane Garofalo era Vickie e Steve Zahn era Sammy. Ben Stiller, oltre a dirigere, recitava nel ruolo dell'interesse amoroso yuppie di Lelaina, Michael. Il nuovo progetto coinvolge anche Jenna Bans (che ha lavorato con Childress nella serie di NBC Good Girls) come produttrice esecutiva, oltre che i produttori del film Michael Shamberg, Stacey Sher e Danny DeVito.