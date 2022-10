George R.R. Martin sui progressi con The Winds of Winter: "Completi tre quarti del libro"

News Serie TV

L'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco ci aggiorna sull'atteso sesto romanzo della saga che ha ispirato la serie Il Trono di Spade dicendo di essere a buon punto: gli crediamo?

Quando George R.R. Martin dà aggiornamenti sullo stato dei lavori di The Winds of Winter, l'attesissimo sesto volume della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco su cui è basata Il Trono di Spade, le sue parole fanno sempre notizia. Soprattutto perché ormai i fan attendono questo romanzo dal lontano 2011 e stentano a credergli quando promette di essere a buon punto con la scrittura. Stavolta, però, lo scrittore è sembrato genuinamente ottimista sui suoi progressi e, ospite del The Late Show di Stephen Colbert, ha quantificato i suoi sforzi: il romanzo è completo al 75 percento.

The Winds of Winter: Gli ultimi aggiornamenti da George R.R. Martin

Da Colbert Martin è andato martedì scorso per promuovere il nuovo libro illustrato The Rise of the Dragon uscito dopo la conclusione di House of the Dragon. "Sto facendo progressi con The Winds of Winter, ma non è ancora finito. Penso che sarà un libro molto grande", ha detto Martin. "Penso di aver finito per circa tre quarti. I personaggi si intrecciano tutti. In realtà ho finito con alcuni dei personaggi, ho tutta la loro storia, ma non con altri. Quindi devo finire tutto questo tessendo le trame insieme. Mi ci vorrà ancora un po'.

I fan delle storie ambientate a Westeros attendono The Winds of Winter dal lontano 2011, quando era uscito quello precedente, A Dance with Dragons. Il libro sarebbe dovuto uscire in tempo per la stagione 6 di Game of Thrones ma, come è evidente, la scadenza non è stata rispettata dall'autore. Successivamente si era parlato del 2021 come anno di uscita del libro, visto che durante la pandemia lo scrittore aveva avuto molto tempo per dedicarsi alla stesura del libro e aveva dichiarato di aver fatto ottimi progressi. Ma anche in quell'occasione le aspettative sono state disattese. Stephen Colbert, tuttavia, ha fatto dei calcoli veloci calcolando che poiché a Martin sono serviti 10 anni per completare il 75 percento del romanzo ("è deprimente", ha osservato Martin), all'autore dovrebbero bastare altri tre anni per finire. Guardate l'intervista completa nel video qui sotto.

Anche quando uscirà The Winds of Winter, in ogni caso, la saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco non sarà completa visto che è previsto un settimo romanzo intitolato A Dream of Spring. E Martin sa bene che la pressione a cui sarà sottoposto non diminuirà. "So una cosa per certo", ha detto a Colbert. "Lo consegneremo e verrà pubblicato, e il giorno dopo riceverò il primo tweet di chi mi chiederà: 'Dov'è adesso A Dream of Spring?'".