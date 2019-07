George R. R. Martin bacchetta i fan de Il Trono di Spade: Siete "tossici"

News Serie TV

Lo scrittore dà la colpa a Internet, dove il dibattito troppo spesso sfocia in "follia".

George R. R. Martin potrebbe aver perso la pazienza. A più di un mese dalla conclusione de Il Trono di Spade, non si arrestano le critiche - molte delle quali piuttosto indignate e colorite - al finale della popolare serie fantasy di HBO basata sui suoi romanzi. Cogliendo l'occasione di un suo intervento al podcast Maltin on Movies, lo scrittore ha mosso una critica contro Internet, sostenendo che ha cambiato il modo in cui i fan si esprimono, risultando a volte "tossici".

Martin e il critico cinematografico Leonard Maltin hanno discusso di come la rete abbia dato ai fan una voce più grande, con il primo convinto del fatto che troppo spesso il dibattito finisca col trasformarsi in "follia". "Internet è tossico in un modo che la vecchia cultura delle fanzine e i fandom - fan dei fumetti, del fantasy e della fantascienza a quei tempi - non lo erano", ha spiegato. Anche a quell'epoca "si era in disaccordo. C'erano delle fazioni, ma niente della follia che si vede [oggi] su Internet".

Martin si riferisce probabilmente anche al milione e mezzo di appassionati che online hanno sottoscritto una petizione che definisce gli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss degli sceneggiatori "miseramente incompetenti", chiedendo a HBO di rifare completamente l'ottava e ultima stagione. Questo ovviamente non avverrà, mentre la rete è concentrata sullo sviluppo di diversi spin-off prequel. Lo scrittore dubita tuttavia che questi diventeranno popolari tanto quanto la serie originale. "La portata del successo che Game of Thrones ha riscosso - in tutto il mondo e in ogni cultura - non è qualcosa che qualcuno sarebbe capace di garantire, e non è qualcosa che mi aspetto di sperimentare di nuovo", ha detto.