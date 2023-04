George & Tammy: Il trailer italiano ufficiale della serie con Jessica Chastain e Michael Shannon

News Serie TV

Arriva domani 27 aprile, su Paramount+ la serie che racconta la storia della potente coppia della musica country, Tammy Wynette e George Jones.

Due leggende della musica country, due innamorati e soprattutto un uomo e una donna che hanno dovuto sopportare la pressione derivante dalla celebrità. Debutta domani su Paramount+ la miniserie George & Tammy, con Jessica Chastain e Michael Shannon nei panni degli artisti Tammy Wynette e George Jones, la cui complicata ma duratura relazione ha ispirato alcune delle musiche più iconiche di tutti i tempi. Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale italiano della miniserie.

George & Tammy: La trama della miniserie

La miniserie George & Tammy, creata da Abe Sylvia (Nurse Jackie, The Affair) basandosi sul libro di Georgette Jones The Three of Us: Growing Up with Tammy and George e diretta da John Hillcoat, racconta la storia della potente coppia della musica country George Jones e Tammy Wynette. Ricordata come la "First Lady of Country Music", Tammy Wynette è la star dietro al successo di "Stand by Your Man", che rimane uno dei singoli country più iconici e più venduti di un'artista donna. La canzone di George Jones "He Stopped Loving Her Today" è ancora ampiamente definita la più grande canzone country di tutti i tempi. Con oltre 30 canzoni country numero uno, inclusi i duetti "We're Gonna Hold On", "Golden Ring" e "Near You", l'eredità di George e Tammy, sia musicalmente che come coppia, rimane una delle più grandi storie d'amore mai raccontate.

Il resto del cast

Il resto del cast include Steve Zahn (The White Lotus) nel ruolo di George Richey, il cantautore, produttore e pilastro della comunità della musica country di Nashville che ha sposato Tammy dopo la separazione di quest'ultima da Jones; Tim Blake Nelson (Watchmen) di Roy Acuff, uno dei più importanti interpreti della musica country; Kelly McCormack (Ragazze vincenti) di Sheila, l'ex moglie di Richey una volta amica e confidente di Tammy; e Katy Mixon (American Housewife) di Jan Smith, una truccatrice e parrucchiera che lavora con George e Tammy e diventa una delle sue amiche più care. A loro si aggiungono Walton Goggins (Justified), David Wilson Barnes (Perry Mason) e Kate Arrington (Omicidio a Easttown).