George Clooney dirigerà lo spy drama The Department, basato sulla serie francese Le Bureau

La nuova serie, ordinata a Showtime, "seguirà la grande tradizione di Homeland".

La rete americana Showtime ha ordinato The Department, adattamento dell'acclamato spy drama francese Le Bureau (Le Bureau des Légendes nella versione origianle), con il due volte premio Oscar George Clooney a bordo come regista e produttore esecutivo.

Le Bureau: La trama della serie originale

Creata da Eric Rochant e in onda per cinque stagioni dal 2015 al 2020, Le Bureau ha esplorato la vita quotidiana e le missioni degli agenti del Bureau des Légendes, una divisione del servizio informazioni all'estero della Francia. Responsabile dell'addestramento e della gestione di agenti sotto copertura impegnati in missioni a lungo termine in aree estere di interesse nazionale, il Bureau des Légendes ha visto i suoi uomini e le sue donne, fonti di straordinaria utilità per i servizi segreti, vivere sotto false identità per anni. La serie ha avuto un enorme successo di pubblico e critica, con il New York Times che l'ha definita uno dei migliori show televisivi internazionali del decennio, e NPR "il miglior programma televisivo del mondo in questo momento".

In produzione entro la fine dell'anno, The Department (titolo provvisorio) "seguirà la grande tradizione di Homeland, una delle serie di maggior successo e che definiscono il marchio Showtime", ha dichiarato il presidente di Showtime and Paramount Media Chris McCarthy in un comunicato. "Proprio come Homeland ha portato lo spionaggio internazionale a nuovi livelli, The Department porterà gli spettatori ancora più in profondità in un mondo di intrighi e sotterfugi con personaggi complessi che lottano con i propri demoni mentre combattono minacce all'esistenza della nazione e del mondo".