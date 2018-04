Genius avrà una stagione 3 su Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein

Mancano ormai pochi giorni al ritorno in tv di Genius, con un secondo ciclo di episodi incentrato sull'artista spagnolo Pablo Picasso (interpretato da Antonio Banderas). Nell'attesa, arriva una buona notizia dagli Upfront di New York, dove National Geographic ha annunciato che la serie antologica è stata rinnovata anticipatamente per una terza stagione, dedicata questa volta all'iconica scrittrice britannica Mary Shelley, autrice tra gli altri del capolavoro Frankenstein, o il moderno Prometeo.

"Frankenstein di Mary Shelley ha lasciato un segno indelebile su generazioni di immaginazione", ha dichiarato la vice presidente esecutiva della produzione e sviluppo di National Geographic Global Networks Carolyn Bernstein. "Altrettanto stimolante è la storia dell'incessante innovazione della Shelley, unita al suo desiderio di vivere alle sue condizioni non convenzionali nonostante immensi ostacoli sociali e culturali". Il produttore esecutivo Ron Howard ha aggiunto: "Mary Shelley ha ispirato innumerevoli cineasti con la sua storia del miserabile portato alla vita dalla scienza andata male, ma pochissimi hanno assunto pienamente le sue riflessioni sulla società nel mito che ha lasciato dietro di sé. Pochi conoscono le sue battaglie per le disuguaglianze di genere, i suoi altri scritti, l'influenza che ha avuto su altri individui storicamente significativi e il suo incredibile intelletto, compassione e intelligenza, che è esattamente ciò che farà questa serie".

In attesa di conoscere l'attrice che interpreterà il ruolo principale, probabilmente più di una per le diverse età, ricordiamo che la stagione 2 di Genius è attesa sull'americana National Geographic per il 24 aprile, mentre sull'omonima rete italiana il debutto è fissato per il 10 maggio.