Genius 4: Il trailer ufficiale della stagione su Martin Luther King e Malcolm X

I due leader del movimento per i diritti civili sono interpretati da Kelvin Harrison Jr. e Aaron Pierre.

La quarta stagione della pluripremiata serie antologica di National Geographic Genius è dedicata ai leader del movimento per i diritti civili Martin Luther King Jr. e Malcolm X, ritratti rispettivamente da Kelvin Harrison Jr. (Godfather of Harlem) e Aaron Pierre (La ferrovia sotterranea). In onda negli Stati Uniti dal 1° febbraio (in Italia prossimamente in streaming su Disney+), Genius: MLK/X si mostra in un nuovo trailer, quello ufficiale, che inizia con l'incontro casuale del 1964 tra i due attivisti, l'unico, durato solo un minuto.

La trama e il cast di Genius: MLK/X

Genius: MLK/X esplora gli anni formativi, i risultati pionieristici, le filosofie sfidanti e le relazioni personali chiave dell'attivista, politico e pastore protestante Martin Luther King Jr. e dell'attivista e politico Malcolm X. Plasmati da padri forti e ingiustizie traumatiche, seguiamo i due mentre modellano le loro identità e diventano il cambiamento che desideravano vedere nel mondo.

Mentre King promuoveva l'uguaglianza razziale attraverso l'attivismo non violento, X sosteneva l'emancipazione, l'identità e l'autodeterminazione dei neri. Sebbene si siano incontrati solo una volta e spesso abbiano messo in discussione i rispettivi punti di vista, questi due visionari, affiancati dalle loro mogli - Coretta Scott King (Weruche Opia, I May Destroy You) e Betty Shabazz (Jayme Lawson, The Batman) - alla fine diventarono pionieri di un movimento che vive ancora oggi.

Il resto del cast include il compianto Ron Cephas Jones (This Is Us) nei panni di Elijah Muhammad, il leader della Nation of Islam; Gary Carr (The Deuce) di Clyde X, un leader religioso della NOI; e Hubert Point-Du Jour (The Good Lord Bird) di Ralph Abernathy, un caro amico e mentore di King. A loro si aggiungono Lennie James (Fear the Walking Dead), LisaGay Hamilton (Winning Time), Ashley Romans (Y: L'ultimo uomo), Donal Logue (Gotham) e Griffin Matthews (L'assistente di volo).