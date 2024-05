Gen V non sostituirà il compianto Chance Perdomo nella stagione 2

News Serie TV

L'attore è morto lo scorso marzo, a soli 27 anni, in seguito a un tragico incidente stradale.

Non ci sarà un "nuovo" Andre Anderson. Un mese dopo la scomparsa di Chance Perdomo, morto tragicamente in seguito a un incidente in moto, i produttori di Gen V, la serie tv Prime Video che lo aveva coinvolto nell'ultimo anno, hanno fatto sapere che il suo personaggio non sarà affidato a un nuovo attore, "perché nessuno può sostituire Chance".

Gen V non sostituirà Chance Perdomo

Nello spin-off di The Boys, rinnovato per una seconda stagione mesi prima della morte di Perdomo, l'attore 27enne interpretava Andre Anderson, un popolare studente della Godolkin University, il prestigioso college per soli Super gestito dalla Vought International, e il migliore amico di Luke, capace di controllare i metalli usando i campi elettromagnetici. "Mentre continuiamo ad affrontare la tragica perdita di Chance Perdomo, tutti in Gen V sono determinati a trovare il modo migliore per rendere omaggio alla sua memoria", hanno scritto i produttori in un messaggio condiviso attraverso il profilo Instagram della serie. "Non rifaremo il casting, perché nessuno può sostituire Chance. Invece, ci siamo presi il tempo e lo spazio per rielaborare le storie della seconda stagione per quando inizieremo la produzione a maggio. In questa stagione, onoreremo Chance e la sua eredita".

Alla notizia della prematura scomparsa di Perdomo a fine marzo, i produttori di Gen V avevano rilasciato la seguente dichiarazione: "Non riusciamo a capacitarci di questa cosa. Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, un'entusiastica forza della natura, un artista incredibilmente talentoso e, più di ogni altra cosa, semplicemente una persona molto gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo così dispiaciuti per la famiglia di Chance e siamo addolorati per la perdita del nostro amico e collega. Abbraccia i tuoi cari stasera". Al momento non è chiaro se l'attore sia stato coinvolto nelle riprese dell'imminente quarta stagione di The Boys, come avvenuto invece per alcuni suoi colleghi. Il fatto che non ci siano state dichiarazioni in tal senso lascia presupporre di no.