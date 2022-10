Gangs of New York: Si lavora a una serie tv, Martin Scorsese torna alla regia

News Serie TV

Il nuovo progetto espande l'universo del libro di Herbert Asbury concentrandosi su storie che non avevano trovato posto nel film.

Un altro progetto di altissimo profilo si affaccia sul mondo dello streaming. Deadline svela che una serie tv basata sul libro di Herbert Asbury The Gangs of New York e sul successivo film del 2002 sarebbe in sviluppo a Miramax Television. Il regista dell'adattamento cinematografico, il premio Oscar Martin Scorsese, sarebbe coinvolto come produttore esecutivo e dovrebbe dirigere i primi due episodi della serie.

Gangs of New York: I primi dettagli della potenziale serie tv

Alla sceneggiatura della potenziale serie tv ci sarebbe il drammaturgo e autore televisivo Brett Leonard (Shantaram) e, secondo le prime indiscrezioni, si tratterà di una nuova versione della storia narrata nel film con personaggi completamente nuovi, diversi quindi da quelli che al cinema sono stati interpretati da Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz. Il libro di Asbury descrive nel dettaglio gli scontri tra bande rivali a New York tra la metà e la fine dell'800, prima del dominio della mafia italo-americana durante il proibizionismo negli anni '20. Verosimilmente, questo nuovo progetto racconterà quindi altre storie che magari sono presenti nel libro ma che non avevano trovato spazio nel film.

I precedenti

Non è la prima volta che Scorsese è coinvolto nello sviluppo di un adattamento tv di The Gangs Of New York. Già nel 2013 i titolari dei diritti del libro, Miramax e GK Films, stavano lavorando a una serie che avrebbe dovuto seguire delle bande non solo a New York ma anche in altre città come Chicago e New Orleans raccontando la nascita della criminalità organizzata in America. In quell'occasione i lavori non andarano avanti ma adesso pare che il regista sia rimasto colpito dalla sceneggiatura scritta da Leonard decidendo così di seguire lo sviluppo della potenziale serie. Sono coinvolti come produttori esecutivi anche il su manager e quello di Leonard, Rick Yorn e Chris Donnelly.

Secondo Deadline, il progetto sarà presentato ai potenziali acquirenti entro la fine del mese. Visti i nomi coinvolti e l'entità, le offerte da parte di reti premium o servizi di video in streaming non dovrebbero tardare ad arrivare.