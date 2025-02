Gangs of Milano: Le periferie di Milano bruciano nel trailer ufficiale della serie Sky Original

News Serie TV

Il trailer ufficiale della serie Sky Original Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, in onda su Sky e in streaming su NOW dal 21 marzo.

Milano brucia nel trailer ufficiale della serie Sky Original Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, ambientata tra le periferie multietniche del capoluogo lombardo, della quale è stata annunciata finalmente anche la data di debutto: dal 21 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni venerdì con nuovi episodi. Diretto da Ciro Visco (Gomorra: La serie), il crime drama prosegue il cambio di narrativa quanto mai attuale sulla metropoli del progresso e della modernità dopo quanto fatto in Blocco 181, portando avanti le storie di tre ragazzi provenienti da realtà molto diverse, spesso contrapposte, uniti dal loro desiderio di emancipazione.

Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Sky Original - HD

Gangs of Milano: Su Sky e NOW le nuove storie del Blocco

L'ambiziosa Bea (interpretata da Laura Osma) è una ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla sua pandilla di sole donne (la Misa), con la quale controlla lo spaccio di droga nei locali della Milano bene, la responsabilità verso la famiglia e la voglia di una vita diversa. Ludo (Alessandro Piavani), figlio della Milano borghese che a un certo punto aveva deciso di lasciarsi alle spalle, torna con un segreto dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa. Mahdi (Andrea Dodero), finito improvvisamente a capo del Blocco, un imponente complesso edilizio della periferia milanese, è ora costretto a prendere decisioni dalle ripercussioni drammatiche, oltre a dover fare i conti con sentimenti che aveva provato a reprimere troppo a lungo. Non passa molto tempo prima che i tre tornino a rendersi conto che insieme sono più forti. Così, tra vecchi amici e nuovi nemici, la pressione delle aspettative e una vita che sembra giocare con loro come fossero pedine, si uniscono di nuovo in un'avventura senza esclusione di colpi.

Negli scontri incessanti tra Blocco e latinos si inserisce la Kasba, una nuova realtà giovane e caotica come la musica che produce, fra trap, drill e techno. A guidarla ci sono Zak e Nael (Fahd Triki e Noè Batita), due ventenni di origine araba determinati a farsi strada, nella musica come nella vita. I ragazzi della Kasba passano il tempo tra esibizioni trap, microcriminalità e scontri con gli abitanti. Nessuno li spaventa, non temono nemmeno Mahdi e i suoi, che cercano faticosamente di tenerli a bada. Nel frattempo, scopriamo anche le sorti di Snake (Salmo, anche supervisore musicale della colonna sonora della serie), che si è lasciato tutto alle spalle cancellando la sua vecchia identità di criminale, così come dello spacciatore Lorenzo (Alessandro Tedeschi), il cui incontro ravvicinato con la morte gli ha fatto scoprire una profonda spiritualità, incoraggiandolo ad approfittare della sua seconda chance.

In Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco incontreremo anche Elisa Wong e Alessandro Borghi nei panni di due personaggi che interagiscono con Snake, Tommaso Donadoni di un ragazzo della Milano bene che entra nella vita di Ludo e Anna Manuelli della fragile sorella di quest'ultimo. Otto gli episodi prodotti, scritti da Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi e Ciro Visco.