Gangs of London rinnovata per una quarta stagione

L'action thriller di Sky Gangs of London tornerà in tv con una quarta stagione.

Nel mondo di Gangs of London, altre storie attendono di essere raccontate ora che l'action thriller britannico di Gareth Evans e Matt Flannery è stato rinnovato per una quarta stagione. Sky lo ha annunciato all'Edinburgh TV Festival, cinque mesi dopo il finale del terzo ciclo di episodi.

Gangs of London avrà una quarta stagione

Disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Gangs of London racconta nel dettaglio le sanguinose lotte di potere tra le gang criminali di Londra. La stagione più recente ha visto la città precipitare nel caos dopo che una partita di cocaina alterata ha ucciso centinaia di persone. Non un incidente, ma un attacco calcolato.

Sope Dirisu interpreta Elliot Carter, un agente sotto copertura diventato un gangster. A lui si aggiungono Narges Rashidi nei panni di Lale, il boss dei PKK, una gang curda, e Joe Cole in quelli di Sean Wallace, in lotta per la leadership dell'impero criminale di famiglia dopo la morte di suo padre, personaggio che non rivedremo nella prossima stagione.