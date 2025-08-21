TGCom24
Home | Serie TV | News | Gangs of London rinnovata per una quarta stagione
Schede di riferimento
Gangs of London
Anno: 2020
2,9
Gangs of London
News Serie TV

Gangs of London rinnovata per una quarta stagione

Emanuele Manta
2

L'action thriller di Sky Gangs of London tornerà in tv con una quarta stagione.

Gangs of London rinnovata per una quarta stagione

Nel mondo di Gangs of London, altre storie attendono di essere raccontate ora che l'action thriller britannico di Gareth Evans e Matt Flannery è stato rinnovato per una quarta stagione. Sky lo ha annunciato all'Edinburgh TV Festival, cinque mesi dopo il finale del terzo ciclo di episodi.

Gangs of London avrà una quarta stagione

Disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Gangs of London racconta nel dettaglio le sanguinose lotte di potere tra le gang criminali di Londra. La stagione più recente ha visto la città precipitare nel caos dopo che una partita di cocaina alterata ha ucciso centinaia di persone. Non un incidente, ma un attacco calcolato.

Sope Dirisu interpreta Elliot Carter, un agente sotto copertura diventato un gangster. A lui si aggiungono Narges Rashidi nei panni di Lale, il boss dei PKK, una gang curda, e Joe Cole in quelli di Sean Wallace, in lotta per la leadership dell'impero criminale di famiglia dopo la morte di suo padre, personaggio che non rivedremo nella prossima stagione.

Entra in NOW e guarda Gangs of London!
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Gangs of London
Anno: 2020
2,9
Gangs of London
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Dawson's Creek, il cast tornerà ancora una volta insieme e per una buona causa
news Serie TV Dawson's Creek, il cast tornerà ancora una volta insieme e per una buona causa
Maxton Hall - Il mondo tra di noi: Il cast riunito per uno speciale prima della stagione 2
news Serie TV Maxton Hall - Il mondo tra di noi: Il cast riunito per uno speciale prima della stagione 2
Hayley Atwell e Rupert Everett nella stagione 2 di Rivals, un nuovo ruolo in tv per Imelda Staunton e altre news in breve
news Serie TV Hayley Atwell e Rupert Everett nella stagione 2 di Rivals, un nuovo ruolo in tv per Imelda Staunton e altre news in breve
The Pitt trionfa ai TCA Awards 2025: Premiate anche The Studio e Adolescence
news Serie TV The Pitt trionfa ai TCA Awards 2025: Premiate anche The Studio e Adolescence
Amadeus: Svelate le prime immagini della serie Sky Original sul prodigio musicale e la sua rivalità con Salieri
news Serie TV Amadeus: Svelate le prime immagini della serie Sky Original sul prodigio musicale e la sua rivalità con Salieri
Half Man: La star di Baby Reindeer Richard Gadd nelle prime foto della nuova serie di HBO
news Serie TV Half Man: La star di Baby Reindeer Richard Gadd nelle prime foto della nuova serie di HBO
The Morning Show: Alex e Bradley affrontano una cospirazione nel trailer ufficiale italiano della stagione 4
news Serie TV The Morning Show: Alex e Bradley affrontano una cospirazione nel trailer ufficiale italiano della stagione 4
Mayor of Kingstown: Mike faccia a faccia con la nuova direttrice di Anchor Bay nel teaser trailer della stagione 4
news Serie TV Mayor of Kingstown: Mike faccia a faccia con la nuova direttrice di Anchor Bay nel teaser trailer della stagione 4
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
Watson
L'estate nei tuoi occhi
Alien: Pianeta Terra
The Twisted Tale of Amanda Knox
Upload
Untamed
Dexter: Resurrection
And Just Like That...
The Terminal List: Lupo Nero
NCIS: Tony & Ziva
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV