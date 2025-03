Gangs of London: Data e nuovo trailer ufficiale della terza stagione

News Serie TV

Sky annuncia la data di uscita e mostra un nuovo trailer ufficiale del crime drama britannico Gangs of London, di ritorno con la terza stagione.

Nelle prossime settimane, Sky racconterà le gang di Milano e subito dopo quelle di Londra. Ad aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ci sarà un passaggio di testimone tra le serie Sky Original Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco (in programmazione dal 21 marzo ogni venerdì con un doppio episodio) e Gangs of London, in tv con la terza stagione dal 18 aprile. Di quest’ultima è ora disponibile un nuovo trailer ufficiale.

Gangs of London 3: Stagione 3: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano della serie TV Sky - HD

Gangs of London: La trama e il cast della terza stagione

Nella terza stagione di Gangs of London, mentre a Londra scoppia il caos dopo che una partita di cocaina alterata uccide centinaia di persone, i protagonisti si scontrano con nuovi volti legati da legami di sangue. L'ex poliziotto sotto copertura diventato gangster Elliot affronta il suo nuovo ruolo come criminale di alto livello insieme ai Dumani, ma la droga getta le loro operazioni nel caos. I Wallace, Luan, Lale e le gang di strada affrontano conseguenze devastanti mentre vendette personali si scontrano con lotte di potere che sfociano in violente guerre territoriali. Nella spietata lotta per il controllo della malavita londinese, nessuno è al sicuro. Non è stato un incidente: è stato un attacco calcolato. Ma chi tira i fili?

Nei nuovi episodi rivedremo Joe Cole (interprete di Sean Wallace), Sope Dirisu (Elliot Carter), Michelle Fairley (Marian Wallace), Lucian Msamati (Edward 'Ed' Dumani), Brian Vernelas (Billy Wallace) e Narges Rashidi (Lale). Tra i nuovi arrivi, invece, si segnalano Andrew Koji (Warrior), Richard Dormer (Il Trono di Spade) e T'Nia Miller (La caduta della casa degli Usher), oltre alle guest star Phil Daniels (House of the Dragon), Ruth Sheen (Strike) e Mat Fraser (Kaos).