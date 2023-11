Galeotta fu The White Lotus: Meghann Fahy e Leo Woodall confermano di avere una relazione

News Serie TV

I due attori si sono conosciuti sul set della seconda stagione di The White Lotus, girata in Sicilia oltre un anno e mezzo fa, ma solo adesso sono usciti allo scoperto come coppia.

Meghann Fahy e Leo Woodall sono ufficialmente una coppia! Dopo mesi di speculazioni sulla loro potenziale storia d'amore nata sul set della seconda stagione di The White Lotus, i due attori sono usciti allo scoperto facendosi immortalare mentre a New York si scambiavano un tenero bacio sotto l'ombrello in una giornata piovosa.

Meghann Fahy e Leo Woodall stanno insieme: L'amore nato in Italia

Si parlava di un'ipotetica relazione tra Fahy (che ha 33 anni) e Woodall (che ne ha 27) fin da settembre 2022 quando quest'ultimo aveva postato su Instagram un carosello di foto scattate sul set della seconda stagione di The White Lotus, girata in Sicilia nella primavera dello scorso anno. "That's amore", aveva scritto l'attore sotto gli scatti. E Fahy aveva commentato: "Ti amo, amo queste foto" ricevendo come risposta: "Ti amo anche io" da parte del collega.

Nella premiata serie di HBO, in realtà, i due non hanno mai condiviso lo schermo perché le storie di cui erano protagonisti non si intrecciavano: lei ha interpretato la casalinga Daphne, che fingeva di essere felice insieme al ricco marito Cameron (Theo James), nonostante le loro storie di infedeltà reciproca; lui, invece, ha vestito i panni di Jack, il toy boy assunto da Quentin (Tom Hollander) con lo scopo di distrarre l'assistente di Tanya (Jennifer Coolidge), Portia (Haley Lu Richardson). Ma la scintilla è scattata comunque, visto che i due avranno trascorso molto tempo insieme in Sicilia tra una ripresa e l'altra.

Lo scorso gennaio il conduttore Andy Cohen aveva chiesto a Meghann Fahy di confermare le voci che la volevano coinvolta in una relazione con il collega di The White Lotus ma l'attrice aveva risposto che erano "solo amici". Adesso, però, non si nascondono più. Peccato non rivederli insieme nella prossima stagione di The White Lotus, considerato che la serie antologica si concentrerà su nuove storie - stavolta ambientate in Thailandia - e nuovi personaggi quando tornerà su HBO (e in Italia su Sky e NOW) nel 2025. Una bella occasione per vederli insieme sul red carpet però c'è: il prossimo 15 gennaio potrebbero sfilare insieme sul red carpet degli Emmy Awards, visto che The White Lotus può vantare ben 12 candidature.