Full Monty, la serie arriva anche in Italia: Ecco quando

News Serie TV

Il servizio streaming ha diffuso anche la versione con sottotitoli in italiano del trailer ufficiale.

Una buona notizia per i tanti estimatori e curiosi: Full Monty, la nuova serie sequel del film di culto degli anni '90 Full Monty - Squattrinati organizzati, non si farà attendere a lungo in Italia. Il debutto su Disney+ degli otto episodi prodotti è previsto per il 5 luglio, tre settimane dopo il suo arrivo nel Regno Unito. Nel frattempo, il servizio streaming ha diffuso la versione con sottotitoli in italiano del trailer ufficiale.





Full Monty: Cosa racconta la serie sequel

Scritta dallo sceneggiatore del film Simon Beaufoy (nominato all'Oscar per il suo lavoro) insieme con Alice Nutter (Accused), Full Monty è ambientata 25 anni dopo le storie raccontate nella pellicola. Gli stessi personaggi vivono le loro vite nella città post-industriale di Sheffield e si destreggiano nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell'istruzione e dell'impiego. Il dramedy racconta cosa è successo loro dopo essere tornati a indossare le rispettive divise, esplorando i loro momenti più brillanti, più folli e più disperati. Inoltre, mette in luce come il mondo esilarante di questi eroi della classe operaia, che non hai mai lasciato la loro città, sia cambiato nel corso dei decenni.

Il cast include Robert Carlyle di nuovo nei panni di Gaz, Mark Addy di Dave, Lesley Sharp di Jean, Hugo Speer di Guy, Paul Barber di Horse, Steve Huison di Lomper, William Snape di Nathan e Tom Wilkinson di Gerald.

Per quanto riguarda le nuove aggiunte al cast, Talitha Wing (Alex Rider) interpreta Destiny Schofield, la figlia adolescente di Gaz; Paul Clayton (The Crown) è Dennis, il marito di Lomper; Miles Jupp (A Very British Scandal) veste i panni di Darren, un agente immobiliare che dopo il recente divorzio si rivolge ai Monty per avere consigli su come affrontare la vita adulta; Sophie Stanton (EastEnders) ha ottenuto il ruolo di Hetty, una collega e amica di Jean; Phillip Rhys Chaudhary (Tell Me a Story) è Dilip, il vicepreside della scuola; Dominic Sharkey e Natalie Davies (Coronation Street) impersonano Cal e Tabani, i compagni di Destiny, insieme con Arnold Oceng, scelto per il ruolo di un talentoso artista di graffiti; Aiden Cook è il dodicenne 'Twiglet'; mentre Tupele Dorgu (Hollyoaks) interpreta Yaz, la madre di Destiny.