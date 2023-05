Full Monty: Il trailer ufficiale della serie sequel che arriva 25 anni dopo il film cult

News Serie TV

Il dramedy, che vede coinvolti gli attori del cast originale, debutta il streaming su Disney+ il 14 giugno.

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della serie originale The Full Monty, basata sul film britannico di successo in Italia conosciuto con il titolo Full Monty - Squattrinati organizzati. La serie sequel, che arriva 25 anni dopo l'uscita del film di Peter Cattaneo diventato un piccolo cult, coinvolge gran parte del cast originale e debutterà in streaming il 14 giugno.





Full Monty: La trama della serie sequel

Cosa è successo al gruppo di squattrinati che nel film metteva su uno spettacolo di spogliarello per tirare avanti, con esiti imprevedibili? In questa serie di 8 episodi li ritroviamo 25 anni dopo, mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e nei fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e del lavoro. La serie esplora il modo più brillante, più divertente e più umano di andare avanti, dove lo spirito comunitario può ancora trionfare sulle avversità. Il dramedy evidenzia come è cambiata la loro vita nei decenni successivi, mentre continuano a vivere a Sheffield. Lo sceneggiatore del film originale Simon Beaufoy è tornato per questo progetto insieme alla co-sceneggiatrice Alice Nutter (Accused) e a Uberto Pasolini (Nowhere Special) nuovamente coinvolto come produttore esecutivo.

Il cast: Chi torna

La nuova serie vede il cast principale originario riprendere i ruoli tanto amati dai fan, tra cui Robert Carlyle (Trainspotting, C’era una volta) come Gaz, Mark Addy (Il Trono di Spade, Il destino di un cavaliere) come Dave, Lesley Sharp (Before We Die) come Jean, Paul Barber (The Dumping Ground) come Horse, Steve Huison (The Royle Family) come Lomper, William Snape (Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no) come Nathan e Tom Wilkinson (Batman Begins) che interpreta Gerald. Hugo Speer, che nel film originale aveva interpretato Guy, aveva iniziato la produzione ma, in corso d'opera, è stato licenziato in seguito a un'indagine interna che ha accertato una sua condotta inappropriata sul set. I produttori, dunque, hanno fatto sapere lo scorso anno che il suo contratto era stato rescisso con effetto immediato. Non sappiamo, per il momento, come sarà gestita l'assenza del suo personaggio.

Tra i nuovi volti ci sarà Talitha Wing (Wolfe, Alex Rider), giovane attrice che interpreta la figlia adolescente di Gaz, Destiny Schofield. Altri nuovi membri del cast sono Paul Clayton (The Crown) nei panni del marito di Lomper, Dennis. Miles Jupp (Perché non l'hanno chiesto a Evans?) che interpreta Darren, agente immobiliare da poco divorziato che chiede consiglio agli uomini dei Monty su come orientarsi nella vita adulta; Sophie Stanton che interpreta Hetty, una collega e amica di Jean, Phillip Rhys Chaudhary (Pretty Little Liars: The Perfectionists) nei panni di Dilip, vice preside della scuola. Gli esordienti ​​Dominic Sharkey e Natalie Davies interpretano rispettivamente Cal e Tabani, compagni di Destiny, insieme ad Arnold Oceng, che interpreta un talentuoso artista di graffiti. Aiden Cook interpreta il dodicenne "Twiglet", mentre Tupele Dorgu (Alma's Not Normal) interpreta la madre di Destiny, Yaz.

