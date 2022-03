Full Monty: Disney+ e FX annunciano una serie basata sul film con il ritorno del cast originale

News Serie TV

Le riprese sono già iniziate tra Sheffield e Manchester: il progetto coinvolge anche lo sceneggiatore Simon Beaufoy e il produttore del lungometraggio originale Uberto Pasolini.

Un altro film di culto si prepara a rivivere attraverso una serie tv che si prospetta già una bomba. Disney+ ha appena annunciato la nuova serie originale The Full Monty, basata sul film britannico di successo in Italia conosciuto con il titolo Full Monty - Squattrinati organizzati. La cosa più incredibile è che il dramedy, co-commissionato con FX, coinvolgerà il cast originale, lo sceneggiatore Simon Beaufoy (premiato anche per The Millionaire) e il produttore Uberto Pasolini, già dietro al successo del lungometraggio del 1997.

Full Monty: La trama del film e come continuerà la storia

Full Monty, diretto da Peter Cattaneo, ha raccontato la storia di alcuni operai siderurgici britannici che perdono il lavoro e provano a tirare avanti escogitando un modo per fare soldi facili: mettere su uno spettacolo di striptease - culminante in un nudo integrale - nonostante insicurezze e paure. Il film trionfò ai BAFTA ottenendo, nel 1998, anche il David di Donatello come miglior film straniero e un premio Oscar per la Miglior colonna sonora.

Quasi venticinque anni dopo, la miniserie composta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno seguirà il gruppo originale di fratelli mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e nei fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e del lavoro. La serie esplorerà il modo più brillante, più divertente e più umano di andare avanti, dove lo spirito comunitario può ancora trionfare sulle avversità.

Il cast: Chi torna dal film

La nuova serie originale Disney+ vedrà il cast principale originario riprendere i ruoli tanto amati dai fan (li vedete a destra nella foto in alto), tra cui Robert Carlyle (Trainspotting, C’era una volta) come Gaz, Mark Addy (Il Trono di Spade, Il destino di un cavaliere) come Dave, Lesley Sharp (Before We Die) come Jean, Hugo Speer (Britannia, Tenebre e ossa) come Guy, Paul Barber (The Dumping Ground) come Horse, Steve Huison (The Royle Family) come Lomper, Wim Snape (Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no) come Nathan e Tom Wilkinson (Batman Begins) che interpreta Gerald in un mondo divertente di eroi della classe operaia nel nord dell’Inghilterra. Disney+ ci fa sapere, inoltre, che a questi si uniranno anche altri attori che interpreteranno figli e nipoti dei personaggi originali.

Le dichiarazioni

Simon Beaufoy, creatore, sceneggiatore ed executive producer ha commentato: "Siamo felicissimi di riunire tutti i Monty Men – ora anche con un caotico entourage di figli, nipoti, animali domestici e altri personaggi – e vedere come si svolge la vita a Sheffield venticinque anni dopo". Le riprese sono iniziate oggi tra Sheffield e Manchester. La serie è creata, scritta e prodotta da Simon Beaufoy, prodotta da Uberto Pasolini, diretta da Andrew Chaplin (Alma’s Not Normal) e Catherine Morshead (No Offence), co-scritta da Alice Nutter con Simon Lewis come Series Producer.