FUBAR: Netflix fa infuriare Arnold Schwarzenegger nel trailer ufficiale della sua prima serie tv

Spie, momenti d'azione e tante risate. La prima serie di Arnold Schwarzenegger arriva il 25 maggio.

"Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione". Queste sono le parole piuttosto esplicative con le quali Netflix presenta il trailer ufficiale in italiano di FUBAR, attesa nuova serie tv con protagonista Arnold Schwarzenegger, la prima di tutta la sua gloriosa carriera! Disponibile in streaming dal 25 maggio, lo spy dramedy coinvolge anche Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) nei panni della figlia del suo personaggio.





FUBAR: La trama della serie tv con Arnold Schwarzenegger

Creata e scritta dall'ideatore di Scorpion Nick Santora, FUBAR segue Schwarzenegger e Barbaro nei panni di Luke ed Emma, un padre e sua figlia i quali, dopo aver scoperto di aver lavorato entrambi segretamente come agenti della CIA per anni, realizzano che il loro intero rapporto è una menzogna. In altre parole: che non ci conoscono affatto. Mentre i due sono costretti a lavorare come partner, la serie affronta i temi universali delle dinamiche familiari in uno scenario internazionale costellato di spie, momenti d'azione e di umorismo.

Schwarzenegger è anche uno dei produttori esecutivi della serie. Il resto del cast include Milan Carter, Gabriel Luna (The Last of Us), Fortune Feimster (Kenan), Travis Van Winkle (YOU), Fabiana Udenio (Jane the Virgin), Barbara Eve Harris (The Wilds), Aparna Brielle (A.P. Bio), Andy Buckley (Avenue 5) e Jay Baruchel (The Moodys).