FUBAR 2: Arnold Schwarzenegger stringe Carrie-Anne Moss nelle prime foto della nuova stagione

Netflix annuncia la data di uscita della seconda stagione di FUBAR e ne mostra le prime foto ufficiali.

Quest'estate ci sarà da sudare, soprattutto per Arnold Schwarzenegger. Il 12 giugno, la star del cinema d'azione tornerà su Netflix con la seconda stagione dell'action comedy FUBAR, della quale sono state diffuse le prime foto ufficiali. Gli scatti mostrano il navigato agente della CIA Luke Brunner in stretta compagnia della nuova aggiunta al cast Carrie-Anne Moss (Matrix), scelta per il ruolo di Greta Nelso, un'ex spia della Germania dell'Est con la quale il protagonista ha una storia piuttosto intensa.

FUBAR: Le anticipazioni della seconda stagione

Nel ciclo inaugurale di FUBAR, il Luke Brunner di Schwarzenegger ha visto i suoi piani per il pensionamento andare in fumo quando ha dovuto andare sul campo per salvare un'altra agente della CIA: sua figlia Emma (Monica Barbaro). Costretti a lavorare come partner, una già rischiosa missione sotto copertura si è trasformata in una scomoda questione di famiglia.

Nella nuova stagione, Luke affronterà un nuovo avversario, sebbene "nuovo" non sia il termine più appropriato. Si tratta infatti della sua vecchia fiamma, la Greta della Moss, la quale minaccerà di distruggere il mondo... a meno che non distruggerà prima la vita di lui. "La seconda stagione è folle", ha rivelato l'ideatore della serie Nick Santora a Tudum. "Abbiamo creato sicuramente delle sorprese davvero divertenti per i fan di FUBAR". Schwarzenegger ha aggiunto: "È più grande e migliore. Ci sono più risate. C'è di più di tutto... inclusa un'altra leggenda!".

Parlando dell'accoppiata Schwarzenegger-Moss, Santora ha detto: "Sono delle icone. Sanno come fare azione, essere divertenti e creare personaggi completi e coinvolgenti. Quindi è stato fantastico semplicemente sedersi e vederli fare le loro cose". Per Schwarzenegger, girare con Moss lo ha "divertito tantissimo. È una tosta da tutti i punti di vista". Moss ha detto invece: "Ci siamo divertiti un mondo. Non so se mi sono mai divertita così tanto a interpretare un ruolo".