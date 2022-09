From Scratch: Zoe Saldana innamorata in Italia nel trailer ufficiale della miniserie di Netflix

News Serie TV

In streaming dal 21 ottobre, la miniserie coinvolge anche Eugenio Mastrandrea.

Ispirata dal libro di memorie di successo dell'attrice di Eureka Tembi Locke e dalla sua relazione interculturale con il defunto marito Saro, la miniserie di Netflix From Scratch, prodotta tra gli altri da Reese Witherspoon, sarà disponibile in streaming dal 21 ottobre. L'annuncio è arrivato in occasione della diffusione del trailer ufficiale.

La trama e il cast di From Scratch

From Scratch segue la star di Avatar Zoe Saldana nei panni di Amahle 'Amy' Wheeler, una studentessa americana che, durante un viaggio all'estero, in Italia, incontra l'affascinante chef siciliano Lino (Eugenio Mastrandrea, La fuggitiva). Tra i due nasce un amore travolgente, portandoli ben presto ad affrontare mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali. Ma, come nella vita reale, la loro storia vorticosa alterna momenti di gioia e spensieratezza ad altri più seri. In particolare quando Lino si ammala e il futuro della coppia è a rischio, con le loro famiglie che si uniscono al di là delle frontiere come mai avrebbero immaginato, dimostrando che l'amore può tutto.

Nella miniserie recitano anche Danielle Deadwyler (Station Eleven), Keith David (Greenleaf), Judith Scott (All American), Kellita Smith (Z Nation) e gli altri attori italiani Lucia Sardo (L'onore e il rispetto), Paride Benassai (Baarìa) e Roberta Rigano (Un passo dal cielo).