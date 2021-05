Friends: La reunion da oggi su NOW, tutto quello che c'è da sapere sull'evento televisivo dell'anno

News Serie TV

Lo speciale è disponibile sul servizio di video in streaming di Sky in prima tv assoluta e in contemporanea con il debutto americano: ecco perché è un appuntamento da non perdere.

Mettetevi comodi sul vostro divano (va bene anche se non è arancione), preparate i fazzoletti e premete il tasto play del vostro telecomando perché oggi è il giorno di Friends: The Reunion, l'attesissimo speciale che ha riportato insieme, per una sera e sullo stesso palcoscenico, i protagonisti di Friends Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. In Italia lo speciale celebrativo, che arriva oltre diciassette anni dopo la conclusione della sitcom che ha fatto la storia della televisione, è disponibile oggi in contemporanea con la piattaforma americana HBO Max solo su Sky e in streaming su NOW: ecco tutto quello che c'è da sapere e perché è un appuntamento a cui proprio non potete rinunciare se avete amato le storie di Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey. Guarda Friends: The Reunion su NOW

Friends, lo speciale è finalmente disponibile su NOW: La lunga strada vero la reunion

Le porte del Central Perk, l'indimenticabile bar e punto di ritrovo dei protagonisti di Friends, si sono aperte il lontano 22 settembre 1994 e si può dire che da allora, almeno metaforicamente, non si sono mai chiuse. Negli anni la serie è stata scoperta e riscoperta da vecchie e nuove generazioni di fan che non hanno mai smesso di appassionarsi alle storie dei sei amici newyorchesi chiedendo a gran voce un revival. Di revival si è continuato a parlare costantemente negli anni, fino a quando a febbraio 2020 il servizio di video in streaming HBO Max ha finalmente ordinato la reunion chiamata - con un titolo che ricorda quelli degli episodi della sitcom - The One Where They Get Back Together. La strada verso la realizzazione di questo evento televisivo, tuttavia, è stata lunga a causa della pandemia: i produttori hanno voluto fortemente che lo speciale, sebbene "unscripted" cioè senza sceneggiatura, venisse girato dal vivo e con il pubblico, per ricreare la magia originale dello show e quell'alchimia tra i protagonisti, uno dei segreti del successo della serie.

Ricordi, ospiti speciali, giochi a tema: Tutte le sorprese dello speciale di Friends

I protagonisti si sono ritrovati così presso il Teatro 24 degli studi Warner di Burbank, lo storico set di Friends, dove sono state ricostruite alcune delle location più celebri della serie, come gli appartamenti di Monica, Rachel, Chandler e Joey e il Central Perk. Insieme agli ideatori della serie David Crane e Marta Kauffman e al produttore esecutivo Kevin S. Bright, hanno condiviso aneddoti e ricordi sulla sitcom che ha lanciato le loro carriere diventando, nel frattempo, un vero e proprio fenomeno pop degli anni '90 (avremo, per esempio, finalmente la risposta a una delle questioni più dibattute tra i fan della serie: Rachel e Ross erano davvero in pausa durante la terza stagione?). Si tratta, insomma, di un vero e proprio viaggio nei ricordi, impreziosito anche dalla lettura del copione del memorabile episodio della quinta stagione Io lo so che tu sai che io lo so e da diversi quiz e giochi che hanno messo alla prova gli attori. Tantissimi gli ospiti: tra loro semplici celebri fan della serie come David Beckham, Justin Bieber, i BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling e Malala Yousafzai; ma anche attori che in Friends hanno avuto ruoli più o meno importanti come Elliott Gould (Jack, il padre di Ross e Monica), Larry Hankin (il signor Heckles, il vicino di casa di Monica), Thomas Lennon (Randall), Christina Pickles (Judy, la madre di Ross e Monica), Tom Selleck (Richard, il fidanzato di Monica), Reese Witherspoon (Jill, la sorella di Rachel), James Michael Tyler (l'indimenticabile Gunther) e Maggie Wheeler (Janice).

"I'll be there for you": L'effetto nostalgia su cui punta Friends: The Reunion

Prima di adesso Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer erano apparsi per l'ultima volta tutti insieme davanti alla macchina da presa nel 2004 per un'intervista al The Oprah Winfrey Show. Nel corso degli anni ci sono state alcune mini-reunion in altri show ma ogni tentativo di reunion vera e propria si è trasformato in un nulla di fatto (anche nel 2016, in occasione di uno speciale celebrativo per il regista della serie James Burrows, gli attori si erano riuniti ma senza Matthew Perry). Ecco perché diciassette anni dopo (e grazie a un accordo che secondo The Hollywood Reporter avrebbe assicurato a ciascun attore una cifra che si aggirerebbe tra i 2,5 e i 3 milioni di dollari, secondo altri fino a 5 milioni) questo speciale può essere considerato a mani basse l'evento televisivo dell'anno.

A vincere, ancora una volta, è l'operazione nostalgia: vediamo i protagonisti segnati dal tempo eppure ancora uniti e affiatati come il primo giorno e ci ricordiamo anche di noi, di come eravamo. La mente va a quell'era televisiva ormai preistorica quando la paziente attesa dell'episodio settimanale non aveva ceduto ancora il posto alla bulimia da binge watching. Ricordiamo improvvisamente il taglio di capelli di Rachel (quale ragazza non lo ha chiesto al proprio parrucchiere tra la fine degli anni '90 e gli inizi degli anni 2000?), l'ossessione per l'ordine di Monica e certi tormentoni che non passano mai di moda (avete mai provato a cercare gli accordi della celebre canzone di Phoebe Gatto rognoso su Google? I tutorial sono infiniti). Alla fine, sorge un dubbio: guardiamo la reunion di Friends o è la reunion di Friends che guarda noi? Dopo tanti anni, citando il titolo della storica sigla I'll be there for you dei The Rembrandts, possiamo dire con convinzione che sì, anche noi ci saremo sempre per loro. Guarda Friends: The Reunion su NOW

Friends Reunion: Trailer ITA: Friends - La Reunion: Trailer Ufficiale sottotitolato in Italiano - HD