Friends, Jennifer Aniston: "Un'intera generazione di spettatori trova la serie offensiva"

L'interprete di Rachel Green ha riflettuto sul fatto che gli spettatori più giovani e con una maggiore sensibilità oggi si sentono offesi dal tipo di comicità di Friends.

Come e quanto è cambiata la comicità in tv negli ultimi trent'anni? Ce lo diciamo spesso, soprattutto quando ci capita di fare i rewatch di qualche vecchia Serie TV e storcere il naso per delle situazioni al limite e delle battute di pessimo gusto che oggi sono bandite dal piccolo schermo. C'è una nuova sensibilità e a farne le spese sono le serie più datate, anche una sitcom di culto come Friends. Jennifer Aniston ha riflettuto proprio su questo arrivando alla conclusione che oggi c'è un'intera generazione, cioè la Generazione Z, che trova offensiva la comicità di Friends, pure amatissima dalle generazioni precedenti.

Friends è offensiva? La riflessione di Jennifer Aniston

L'ex interprete di Rachel Green in Friends, promuovendo il suo nuovo film Murder Mystery 2, ha riflettuto su come il panorama dell'intrattenimento sia profondamente cambiato dall'era della sitcom che ha debuttato sulla NBC nel 1994. "Ora è un po' complicato perché devi stare molto attento, il che rende davvero le cose difficili per i comici. Perché la bellezza della commedia è che prendiamo in giro noi stessi, prendiamo in giro la vita", ha osservato l'attrice. Poi la presa di coscienza che la comicità di Friends non ha la stessa presa sulle nuove generazioni:

"C'è un'intera generazione di persone, ragazzini, che ora stanno guardando gli episodi di Friends e li trovano offensivi. C'erano cose che non erano mai state intenzionali e altre... beh, avremmo dovuto pensarci bene, ma non credo che ci fosse una sensibilità come quella di adesso"

"Forse è per questo che Hollywood ha sfornato meno commedie" ha aggiunto Jennifer Aniston per poi fare un ultimo appello: "Tutti hanno bisogno di divertimento! Il mondo ha bisogno di umorismo!. Non possiamo prenderci troppo sul serio. Soprattutto negli Stati Uniti. Tutti sono troppo divisi".

Friends troppo "bianca"? Le dichiarazioni della creatrice Marta Kauffman

Da anni si riflette sui molti episodi di Friends che, col senno di poi e alla luce di una nuova sensibilità verso questi tempi, sono sembrati razzisti o omofobi (la stessa creatrice della serie Marta Kauffman ha fatto mea culpa in più di un'occasione ammettendo che nella serie ci fosse un problema di inclusività, diversità e rappresentazione delle minoranze). A chi le ha domandato, quando era ospite all'ATX TV Festival nel 2021, cosa le sarebbe piaciuto sapere quando ha mosso i primi passi nel mondo della scrittura televisiva, Kauffman ha risposto: "C'erano show neri e c'erano show bianchi. Non c'erano molte serie che erano interrazziali. Vorrei aver saputo quello che so oggi. Avrei preso decisioni molto diverse. In azienda abbiamo sempre incoraggiato la diversità, ma personalmente non ho fatto abbastanza".