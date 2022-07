Friends e "il papà di Chandler": L'ideatrice si rammarica per l'uso inappropriato del pronome maschile

News Serie TV

Marta Kauffman fa ammenda per come il personaggio interpretato da Kathleen Turner è stato gestito nella sitcom di culto.

Nuova ammenda dalla co-ideatrice di Friends Marta Kauffman. Durante un'intervista per The Conversation di BBC, la sceneggiatrice e produttrice ha ammesso che la popolare sitcom di NBC ha gestito male la rappresentazione del "papà di Chandler", una donna transgender, interpretata in tre episodi della settima stagione dalla leggenda dello schermo Kathleen Turner, una donna cisgender.

"Continuavamo a riferirci a lei come il padre di Chandler, sebbene il padre di Chandler fosse transessuale", ha detto Kauffman. "I pronomi non erano ancora qualcosa che avevo compreso. Quindi, non ci siamo riferiti a quel personaggio usando lei. È stato un errore".

Friends 20 anni dopo

Anche ideatrice della comedy di successo di Netflix Grace and Frankie, conclusasi di recente dopo sette stagioni, Kauffman ha aggiunto che la sua comprensione del tema è migliorata e che una volta ha "licenziato in tronco un ragazzo per aver fatto una battuta su un cameraman transessuale", sottolineando che gli episodi di discriminazione "non devono in alcun modo accadere".

Esattamente quello che non è successo con Helena Handbasket, regolarmente oggetto di battute in Friends. Anche Turner, in tempi non sospetti, ha detto di essersi pentita di quella raffigurazione. "Non credo che [la serie] sia invecchiata bene. Era una sitcom di 30 minuti. È diventata un fenomeno, ma nessuno ha mai pensato che fosse impegnata socialmente" ha detto nel 2018 a Gay Times, aggiungendo che le persone sentivano che quello del personaggio fosse "solo un travestimento" invece di accettare la sua identità come legittima. "Mi avvicinarono dicendo: 'Ti piacerebbe essere la prima donna che interpreta un uomo che interpreta una donna?'. Dissi di sì, perché non c'erano molte persone drag/trans in tv in quel periodo".