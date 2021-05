Friends: A che ora esce la reunion? Ecco quando vederla su Sky e NOW (e quali episodi guardare nell'attesa)

News Serie TV

Lo speciale sarà disponibile in contemporanea con la messa in onda americana: intanto vi consigliamo i dieci migliori episodi che potete vedere per prepararvi all'evento televisivo dell'anno.

Il conto alla rovescia per Friends: The Reunion, l'attesissimo speciale che ha riportato insieme davanti alle telecamere i protagonisti della storica sitcom Friends, è agli scoccioli. Anche i fan italiani, grazie a Sky e a NOW, potranno vedere l'evento in contemporanea con gli Stati Uniti domani, 27 maggio. Ma a che ora esce esattamente l'episodio e qual è l'orario della messa in onda italiana? Ecco quando potrete sintonizzarvi sull'evento televisivo dell'anno: iniziate a preparare i fazzoletti e magari, nell'attesa, date uno sguardo alla lista degli episodi preferiti dai fan, che vi proponiamo qui in basso. Perché non fare un rewatch nell'attesa?

Friends: A che ora si può vedere la reunion?

Friends: The Reunion, intitolata The One Where They Get Back Together, sarà disponibile, in prima tv per l'Italia, giovedì 27 maggio alle 9.00 (in contemporanea con gli USA in versione originale sottotitolata) su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW. Mentre in prima serata, dalle 21.15, verrà proposta la versione doppiata in italiano su Sky Atlantic e Sky Uno. Preparatevi a un viaggio nei ricordi che dura ben due ore, uno speciale durante il quale i protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si sono lasciati andare riportando alla memoria aneddoti e curiosità legate alla sitcom che ha fatto di loro sei delle star planetarie. Giochi, quiz e tanti ospiti - sia grandi fan famosi che ex star della serie - hanno animato una serata che è già entrata nella storia della televisione.

Friends: I 10 migliori episodi, secondo i fan

Cosa fare nelle prossime ore in attesa della reunion? Il modo migliore per prepararsi all'evento, per un vero fan di Friends, è fare un rewatch dei migliori episodi della sitcom (alcuni dei quali sono stati anche citati dagli stessi protagonisti durante la reunion). Il sito TVInsider ha raccolto i dieci episodi che i fan non si stancherebbero mai di riguardare. Vi ricordiamo che, diversamente dalla reunion, in Italia tutti gli episodi della sitcom sono attualmente disponibili in streaming su Netflix. Ecco la lista:

Stagione 1, episodio 24: "Una sorpresa dalla Cina"

Stagione 2, episodio 14: "Come due aragoste"

Stagione 4, episodio 12: "La scommessa"

Stagione 5, episodio 8: "Ricordi di un giorno di festa"

Stagione 5, episodio 14: "Io so che tu sai che io lo so"

Stagione 6, episodi 24 e 25: "Proposte di matrimonio"

Stagione 8, episodio 2: "La maglietta rossa"

Stagione 8, episodio 4: "Accadde quella sera..."

Stagione 8, episodio 9: "Il club segreto"

Stagione 10, episodi 17 e 18: "Arrivi e partenze"

Qui sotto, invece, trovate il trailer ufficiale di Friends: The Reunion.

Foto: Terrence Patrick/ HBO MAX via People.com