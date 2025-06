Frankenstein Junior: In sviluppo una serie basata sul film, con Mel Brooks e il team di What We Do in the Shadows

News Serie TV

La rete americana FX sarebbe vicino all'ordine dell'episodio pilota di una serie basata sul celebre film del 1974 Frankenstein Junior: ecco cosa sappiamo.

Un grande classico della commedia, considerato un vero e proprio capolavoro, si prepara a tornare sui nostri schermi. La rete americana FX sarebbe vicina all'ordine dell'episodio pilota di una nuova serie ispirata al film cult del 1974 Frankenstein Junior (Young Frankenstein), diretto da Mel Brooks e interpretato da Gene Wilder. Il progetto, che pare essere intitolato Very Young Frankenstein, vedrà coinvolto lo stesso Brooks in qualità di produttore esecutivo, affiancato da alcuni dei principali creativi dietro alla serie vampiresca What We Do in the Shadows.

Frankenstein Junior: I primi dettagli della comedy che vuole far rivivere il mito

Secondo quanto riportato da Deadline, la serie sarà scritta da Stefani Robinson, anche showrunner del progetto e già autrice di What We Do in the Shadows. La regia del pilota è affidata a Taika Waititi. Tra i produttori ci sarebbero anche Garrett Basch, Kevin Salter (storico collaboratore di Brooks) e Michael Gruskoff, produttore originale del film del '74. Il progetto è prodotto da 20th Television.

I dettagli sulla trama della nuova serie restano ancora segreti, ma sappiamo che il nuovo progetto è ispirato al film originale, quindi probabilmente non si tratterà di un semplice remake. Considerando lo stile surreale e irriverente del team di What We Do in the Shadows, che ha trasformato la vita quotidiana di un gruppo di vampiri a Staten Island in una serie di sei stagioni acclamate dalla critica, l'approccio a Very Young Frankenstein promette di essere sicuramente originale. Al momento non è stato annunciato alcun casting, e FX e 20th Television hanno rifiutato di commentare ufficialmente la notizia. Tuttavia, il coinvolgimento di Brooks, insieme al trio Waititi–Robinson–Basch, suggerisce che il progetto goda di piena fiducia da parte dei produttori e della rete.

La trama e il cast di Frankenstein Junior

Frankenstein Junior, uscito nel 1974 in bianco e nero, è una parodia dei film horror ispirati al romanzo gotico di Mary Shelley. Gene Wilder, co-autore della sceneggiatura insieme a Brooks, interpretava Frederick Frankenstein, un rispettabile scienziato americano deciso a prendere le distanze dalla famigerata eredità del nonno Victor Frankenstein. Ma una volta ereditato il castello di famiglia in Transilvania, finirà per ripercorrere le stesse orme del suo antenato, assistito dal fedele Igor e dalla provocante assistente Inga.