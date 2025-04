FOX conferma Bob's Burgers, I Griffin e I Simpson fino al 2029 e si riprende American Dad!

News Serie TV

FOX rinnova le serie animate American Dad!, Bob's Burgers, I Griffin e I Simpson per altre quattro stagioni.

Con una mossa che non ha precedenti, una parte consistente del blocco Animation Domination della FOX, con l'aggiunta di una vecchia conoscenza, è stata confermata fino al 2029. La rete americana ha annunciato che le sue serie animate per un pubblico adulto Bob's Burgers, I Griffin e I Simpson sono state rinnovate per altre quattro stagioni. A queste si aggiunge American Dad!, di ritorno dopo 11 anni sulla rete via cavo TBS, anch'essa rinnovata per quattro stagioni.

"Questo nuovo accordo celebra l'eterna popolarità di queste comedy iconiche, così come il duraturo e prolifico rapporto di cui continuiamo a godere con i nostri amici a 20th Television Animation, i brillanti creatori (che questa volta vale doppio per Seth MacFarlane) e le voci straordinarie dietro questi classici contemporanei", ha dichiarato il presidente della FOX Michael Thorn in un comunicato. Marci Proietto, a capo dello studio di animazione, ha aggiunto: "Questo storico ordine di quattro stagioni dai nostri partner di lunga data alla FOX è qualcosa di veramente monumentale per queste iconiche serie animate. Siamo così orgogliosi che questi show leggendari continueranno per centinaia di altri episodi, consentendo a nuovi fan e a quelli di lunga data di guardare, riguardare e sperimentare altro de I Simpson, I Griffin, American Dad! e Bob's Burgers per gli anni a venire".

American Dad!, Bob's Burgers, I Griffin e I Simpson: Il maxi-rinnovo alla FOX

Sebbene, per le sue serie animate, FOX non sia nuova a rinnovi per più stagioni, la dimensione di quest'ordine non ha precedenti nella storia del network e probabilmente della televisione. Impegnarsi, complessivamente, per la produzione 16 stagioni e 240 episodi nell'attuale mercato di Hollywood non è un'impresa da poco. Ciascuna serie, infatti, proseguirà con quattro stagioni di 15 episodi ciascuna, mantenendo il proprio posto nel blocco Animation Domination fino alla stagione 2028-29. Con American Dad! si andrà avanti fino alla stagione 23, con Bob's Burgers fino alla stagione 19, con I Griffin fino alla stagione 27 e con I Simpson fino alla stagione 40.

Il motivo per cui le suddette stagioni saranno di 15 episodi invece dei più canonici 22 si spiega anche con esigenze di palinsesto. Ricordiamo infatti che attualmente l'offera di serie animate della FOX include anche The Great North, Grimsburg, Krapopolis e Universal Basic Guys, le ultime due delle quali sono state anch'esse rinnovate, per una terza e quarta stagione la prima e per una seconda stagione l'altra.