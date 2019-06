For All Mankind: Il trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Battlestar Galactica

Atteso per l'autunno, il nuovo servizio di video in streaming Apple TV+ svela con il trailer ufficiale For All Mankind, uno dei suoi numerosi sceneggiati originali. Una creazione di Ronald D. Moore, venerato dal pubblico della fantascienza per Battlestar Galactica e anche l'ideatore di Outlander, la serie con Joel Kinnaman (Altered Carbon) immagina cosa sarebbe accaduto se la corsa allo spazio degli Anni '60 non si fosse mai fermata.

Ambientata in una realtà alternativa in cui l'Unione Sovietica ha raggiunto per prima la Luna battendo gli Stati Uniti, For All Mankind esplora le vite degli astronauti e degli ingegneri della NASA al centro di avvenimenti straordinari insieme con le loro famiglie. Il trailer, il primo in assoluto per una produzione di Apple TV+, mostra gli americani osservare scoraggiati la discesa dei sovietici sul nostro satellite. Una sconvolgete pietra miliare che tuttavia incoraggia l'agenzia spaziale, i suoi uomini e le sue donne a fare tutto il necessario per spingere più lontano il traguardo, rendendo ancora possibile una loro vittoria.

In aggiunta a Kinnaman, nella serie recitano Michael Dorman (Patriot), Sarah Jones (The Path), Shantel VanSanten (Shooter), Wrenn Schmidt (Outcast) e Jodi Balfour (Quarry).