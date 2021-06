Fondazione: La data e un nuovo teaser trailer della serie di David S. Goyer in arrivo su Apple TV+

News Serie TV

Basata sul Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov, la serie di fantascienza debutterà in streaming a settembre.

Con un nuovo spettacolare teaser trailer (che vedete in basso sottotitolato in italiano), Apple TV+ ha annunciato la data di uscita di Fondazione, una delle sue prossime serie originali nonché una delle novità più attese dell'anno. Basato sul Ciclo delle Fondazioni, la popolare serie di romanzi scritta da Isaac Asimov, il drama sci-fi porta la firma dell'acclamato David S. Goyer (Batman Begins, L'Uomo d'Acciaio). Debutterà sul servizio di video in streaming il prossimo 24 settembre con i primi tre episodi, seguiti da un episodio a settimana, ogni venerdì.





La trama e il cast di Fondazione

Foundation esplora una realtà complessa in cui gli esseri umani sono sparsi tra i pianeti della galassia, tutti sotto il dominio dell'Impero Galattico. La storia si concentra su una banda di esiliati alle prese con la dura consapevolezza che l'unico modo per salvare l'Impero dalla distruzione è sfidarlo. Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon (Jared Harris) predice l'imminente caduta dell'Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleon - lunga stirpe di imperatori al potere - temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi, minato dal pericolo di perdere per sempre la propria eredità. Lee Pace (Pushing Daisies) interpreta l'attuale Imperatore della Galassia e nel cast troviamo anche Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch. La serie è prodotta per Apple da Skydance Television con Goyer e Robyn Asimov; Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost sono gli altri produttori esecutivi.

Le dichiarazioni dello showrunner David S. Goyer

La serie di Apple TV+ - di 10 episodi - è in assoluto il primo adattamento dell'iconica e pluripremiata serie di romanzi omonimi di Isaac Asimov. "Nei decenni trascorsi dalla prima stampa della serie letteratia Fondazione, il lavoro profetico di fantascienza di Asimov non è mai stato più attuale di quanto lo sia ora", ha affermato Goyer. “Crescendo, ho divorato Fondazione e ho sognato di vederlo un giorno sullo schermo, ma un lungometraggio non sembrava sufficiente per abbracciare un progetto così ambizioso. Grazie alle prospettive più ampie offerte dallo streaming e ad una preziosa partnership con Apple e Skydance, siamo in grado di portare la serie sullo schermo in un modo che le rende davvero giustizia. Fondazione è sempre stata in cima alla mia lista dei desideri e sono onorato di aver contribuito dargli finalmente vita. Che voi siate fan dei romanzi o avete semplicemente voglia di vedere un'epopea strabiliante, sono entusiasta di condividere con voi ciò che abbiamo creato", ha aggiunto lo sceneggiatore.