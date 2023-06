Fondazione: Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione della serie basata sui romanzi di Isaac Asimov

News Serie TV

I 10 episodi della nuova stagione saranno disponibili in streaming su Apple TV+ dal 14 luglio.

La galassia è in subbuglio nella seconda stagione di Fondazione, l'epica saga dello showrunner David S. Goyer basata sulla pluripremiata serie di romanzi omonimi di Isaac Asimov. In attesa dell'uscita dei nuovi 10 episodi, dal 14 luglio e poi ogni venerdì fino al 15 settembre, Apple TV+ ne ha diffuso il trailer ufficiale italiano che potete vedere qui sotto.

Fondazione 2: Trailer ITA: Fondazione: Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione - HD

La trama di Fondazione

La serie di fantascienza esplora una realtà complessa in cui gli esseri umani sono sparsi tra i pianeti della galassia, tutti sotto il dominio dell'Impero Galattico, e si concentra su una banda di esiliati alle prese con la dura consapevolezza che l'unico modo per salvare l'Impero dalla distruzione è sfidarlo. Quando il rivoluzionario Dott. Hari Seldon (Jared Harris) predice l'imminente caduta dell'Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà.

Le anticipazioni e il cast

Il monumentale adattamento di Fondazione racconta le storie di quattro individui che trascendono lo spazio e il tempo mentre superano crisi mortali, mutevoli lealtà e complicate relazioni che alla fine determineranno il destino dell'umanità. Nella seconda stagione, ambientata oltre un secolo dopo il finale della prima stagione, la tensione è alle stelle in tutta la galassia. Mentre i Cleon si dissolvono, una regina vendicativa complotta per distruggere l'Impero dall'interno. Hari, Gaal e Salvor scoprono una colonia di Mentalici con abilità psioniche che minacciano di alterare la psicostoria stessa. La Fondazione è entrata nella sua fase religiosa, promulgando la Chiesa di Seldon in tutto l'Outer Reach e incitando la Seconda Crisi: la guerra con l'Impero.

Nel cast ritroviamo Lee Pace, Laura Birn, Cassian Bilton e Terrence Mann, oltre a nuovi personaggi tra cui Isabella Laughland (Anne Boleyn) nel ruolo di Fratello Constant, Kulvinder Ghir (Suspicion) di Poly Verisof, Ella-Rae Smith (Into the Badlands) della Regina Sareth di Cloud Dominion, Holt McCallany (Mindhunter) del Direttore Jaegger Fount, Rachel House di Tellem Bond, Nimrat Kaur (Homeland) di Yanna Seldon, Ben Daniels (The Crown) di Bel Riose (l'ultimo grande generale della Flotta e aspirante conquistatore della Fondazione) e Dimitri Leonidas (Riviera) di Hober Mallow.