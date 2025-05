Fondazione: Data d'uscita e primo teaser trailer italiano della terza stagione

News Serie TV

La serie sci-fi basata sui famosi romanzi di Isaac Asimov, Fondazione, tornerà con nuovi episodi su Apple TV+ a luglio.

Dopo quasi due anni di pausa e una produzione che ha incontrato diversi ostacoli, Fondazione è pronta a tornare su Apple TV+ con la terza stagione. Il servizio di video in streaming ha fissato la data d'uscita per venerdì 11 luglio; i nuovi 10 episodi saranno distribuiti settimanalmente ogni venerdì fino al 12 settembre. Insieme alla data, Apple TV+ ha diffuso anche un primo teaser trailer italiano (lo vedete in basso) che anticipa i temi e i volti chiave della nuova stagione.

Fondazione 3: La trama e da dove ripartirà la nuova stagione

Basata sull'acclamata saga di romanzi di Isaac Asimov, la serie segue un gruppo di esiliati impegnati a salvare l’umanità e a ricostruire la civiltà nel pieno del crollo dell’Impero Galattico. La terza stagione riprende ben 152 anni dopo gli eventi del finale della seconda. La Fondazione è ormai una realtà consolidata, mentre l'Impero della Dinastia Cleon è in declino. In questo nuovo equilibrio precario, una minaccia senza precedenti si fa strada: il Mulo.

Il Mulo entra in scena in Fondazione: Chi è il nuovo nemico centrale nei prossimi episodi

Interpretato ora da Pilou Asbæk — noto al pubblico per il ruolo di Euron Greyjoy ne Il Trono di Spade — il Mulo prende il posto che è stato brevemente occupato da Mikael Persbrandt nella stagione precedente. Il personaggio, centrale nell'immaginario asimoviano, è un potente mentalista e conquistatore, capace di usare la forza militare e il controllo mentale per piegare interi regni al proprio volere. Come anticipato dal teaser, il Mulo sarà il perno attorno a cui ruoteranno gli scontri futuri.

Lo showrunner David S. Goyer, che pur avendo lasciato il ruolo di guida durante la produzione è rimasto coinvolto come produttore esecutivo e autore, ha sottolineato in più occasioni l’importanza del Mulo per la serie. "Questa volta la posta in gioco è ancora più alta," aveva dichiarato tramite un comunicato. "Poiché il Mulo entra davvero in scena, insieme a personaggi amati dai lettori come Bayta, Toran, Ebling e Magnifico Giganticus", aveva aggiunto.

Le novità nel cast e le difficoltà di produzione

Oltre ad Asbaek, sappiamo che si sono uniti al cast della terza stagione di Fondazione Cherry Jones (Succession) nel ruolo dell'Ambasciatore della Fondazione Quent; Synnøve Karlsen (Bodies) e Cody Fern (American Horror Story) nei panni di Bayta e Toran Mallow, che nei libri erano una coppia di sposini alla ricerca della Seconda Fondazione nella speranza di fermare Il Mulo; Brandon P. Bell (Dear White People) nel ruolo di Han Pritcher, un fedele servitore del Mulo. Tómas Lemarquis (Bladerunner 2049) interpreterà Magnifico Giganticus, conosciuto nei libri come un fuggitivo ed ex giullare di corte del Mulo; Yootha Wong-Loi-Sing (Really Love, Love Is) sarà Song; Leo Bill (Becoming Elizabeth) interpreterà il sindaco di Terminus, Indbur. Ci saranno poi anche Troy Kotsur e Alexander Siddig.

La produzione della nuova stagione non è stata semplice: inizialmente messa in pausa a causa degli scioperi di Hollywood del 2023, ha subito ulteriori ritardi dovuti a problemi di budget e di logistica. Tuttavia, la serie sembra ancora una delle più ambiziose e grandiose di casa Apple TV+. Con la Galassia sull'orlo del caos e nuove alleanze all'orizzonte, Fondazione si prepara a sorprendere ancora, soprattutto gli appassionati di fantascienza in tv.