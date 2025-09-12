TGCom24
Schede di riferimento
Fondazione
Anno: 2021
3,8
Fondazione
News Serie TV

Fondazione continua! Apple TV+ rinnova la serie sci-fi per una quarta stagione

Emanuele Manta
4

Apple TV+ rinnova Fondazione: la serie di fantascienza basata sui romanzi di Isaac Asimov tornerà con una quarta stagione.

Fondazione continua! Apple TV+ rinnova la serie sci-fi per una quarta stagione

Fondazione continuerà a raccontare la sua storia secolare: Apple TV+ ha rinnovato per una quarta stagione la serie di fantascienza basata sul Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov. L'annuncio è arrivato poche ore prima del finale della terza stagione, disponibile in streaming da oggi, e segue il rinnovato successo dell'adattamento, da settimane in cima alla Top 10 delle serie più viste sulla piattaforma.

Fondazione rinnovata per una quarta stagione: Le dichiarazioni

"Non esiste una serie come Fondazione e ci sentiamo fortunati e onorati di portare avanti il progetto come co-showrunner nella quarta stagione", hanno dichiarato Ian Goldberg e David Kob in un comunicato. "Non vediamo l'ora di proseguire con la narrazione epica ed emozionante che ha caratterizzato le prime tre stagioni della serie e di lavorare al fianco di alcuni dei partner creativi più talentosi e appassionati del settore".

Matt Cherniss, a capo della programmazione di Apple TV+, ha aggiunto: "È stato fantastico vedere Fondazione diventare un fenomeno globale, con fan sintonizzati da ogni angolo del mondo. Con ogni stagione, l'entusiasmo per questa serie di fantascienza epica e pionieristica continua a crescere grazie alla narrazione audace e all'abilità artistica collettiva di questo cast e team creativo di straordinario talento. Siamo entusiasti di continuare a esplorare questo universo insieme nella quarta stagione".

Emanuele Manta
