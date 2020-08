Filthy Rich: Una spassosa Kim Cattrall nel trailer ufficiale della nuova serie tv

News Serie TV

L'ex star di Sex and the City interpreta una matriarca disposta a tutto per proteggere l'impero di famiglia.

Un tempo una delle donne più spregiudicate di New York, per il suo nuovo ruolo in tv Kim Cattrall si è trasformata in una donna del Sud e un'apparente timorata di Dio. Possiede ancora un guardaroba invidiabile, ma sa come usare una pistola all'occorrenza. L'ex star di Sex and the City è la protagonista di Filthy Rich, un dramedy gotico del quale l'americana FOX ha diffuso il trailer ufficiale in attesa del debutto, fissato per il 21 settembre.

Filthy Rich: La trama e il cast della nuova serie tv

Una creazione del regista e sceneggiatore di The Help Tate Taylor, Filthy Rich racconta cosa succede quando il ricco amministratore delegato della più grande organizzazione cristiana (Gerald McRaney) muore in un incidente aereo e sua moglie (Cattrall), nonché i suoi figli adulti, scoprono con enorme stupore che aveva tre figli illegittimi, inclusi anch'essi nelle volontà. La prima reazione della matriarca d'acciaio Margaret Monreaux, una sorta di Oprah del televangelismo, è offrire loro del denaro per togliersi dai piedi. Constata però che questi eredi ora legittimati hanno idee molto diverse e sono decisi non solo a restare in città ma anche ad assumere il loro posto nell'impero di famiglia, in quella che si preannuncia una battaglia contorta e molto soappeggiante.

Nel cast anche Melia Kreiling (Tyrant), Aubrey Dollar (Battle Creek), Corey Cott (The Good Fight), Benjamin Levy Aguilar, Mark L. Young (The Comeback) e Steve Harris (The Practice).