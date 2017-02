FEUD: Susan Sarandon prende a calci Jessica Lange nei primi teaser

Dopo i successi altisonanti di American Horror Story e American Crime Story, Ryan Murphy sta per tornare su FX con una nuova serie antologica, FEUD, incentrata sulle rivalità più celebri della storia. La prima stagione, in onda dal 5 marzo, coinvolge Jessica Lange e Susan Sarandon nei panni delle attrici Joan Crawford e Bette Davis, concentrandosi sulla loro difficile collaborazione durante le riprese del film del 1962 Che fine ha fatto Baby Jane?. I primi teaser diffusi dal network ce le mostrano in tutto il loro diveggiante e fintamente candido splendore.

Oltre a Lange e Sarandon, FEUD: Bette and Joan coinvolgerà numerose altre celebrità del piccolo e grande schermo, incluse Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Kathy Bates, Sarah Paulson, Judy Davis e Alfred Molina.