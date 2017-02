FEUD: Bette e Joan si odiano nel trailer ufficiale

Nel giorno più romantico dell'anno, San Valentino, la rete americana FX ha diffuso il trailer ufficiale della molto poco poetica - nonostante l'epoca in cui è ambientata - relazione tra le leggende di Hollywood Joan Crawford e Bette Davis, protagoniste della nuova serie antologica FEUD, in onda negli Stati Uniti dal 5 marzo.

A interpretarle sono due altre leggende, Jessica Lange e Susan Sarandon, affiancate da un cast altrettanto stellare formato da Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Kathy Bates, Sarah Paulson, Judy Davis e Alfred Molina. Bette and Joan esplora la difficile collaborazione tra le due attrici durante e dopo le riprese del film del 1962 Che fine ha fatto Baby Jane?. "Per più di mezzo secolo, si sono odiate a vicenda... e noi le abbiamo amate per questo", dice nella clip Olivia de Havilland, l'attrice e amica della Davis interpretata dalla Zeta-Jones.