FEUD 2: Il trailer ufficiale della stagione su Capote e i suoi Cigni rivela a sorpresa il ritorno di Jessica Lange

Attesa in streaming su Disney+, la seconda stagione della serie antologica di Ryan Murphy coinvolge un cast stellare.

Jessica Lange tornerà nella seconda stagione di FEUD! Il trailer ufficiale di Capote vs. The Swans, incentrata sull'improvvisa rivalità tra l'acclamato scrittore statunitense Truman Capote e le donne più ricche e glamour della società newyorchese degli anni '70 che lui chiamava Cigni, rivela a sorpresa che l'attrice premio Oscar, nominata all'Emmy per il suo ruolo nel ciclo inaugurale della serie antologica, farà parte del cast, uno dei più stellati nella storia delle produzioni di Ryan Murphy.

FEUD: Capote vs. The Swans, la trama e il cast

In onda negli Stati Uniti su FX dal 31 gennaio (in Italia prossimamente in streaming su Disney+), FEUD: Capote vs. The Swans si basa sul bestseller di Laurence Leamer Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era e segue Truman Capote circondarsi delle persone più in vista della società, donne tanto belle quanto distinte dalle quali è abbagliato. Entrato nel loro mondo e diventato per loro un amico e un confidente, Capote finisce col tradirle quando scrive delle storie leggermente romanzate sulle loro vite, esponendo alcuni dei loro più grandi segreti. Quando un estratto del libro Preghiere esaudite, considerato la sua grande opera, viene pubblicato su Esquire, il suo rapporto con i Cigni va in pezzi, bandendolo dalla società che ha imparato ad amare e facendolo precipitare in una spirale di autodistruzione.

Tom Hollander (Orgoglio e pregiudizio) interpreta Truman Capote, mentre i Cigni hanno gli splendidi volti di Naomi Watts (The Watcher), Diane Lane (Y: L'ultimo uomo), Chloë Sevigny (We Are Who We Are), Calista Flockhart (Ally McBeal), Demi Moore (Ghost) e Molly Ringwald (Riverdale) - rispettivamente la grande dame Barbara 'Babe' Paley, Slim Keith, C.Z. Guest, Lee Radziwill, Ann 'Bang-Bang' Woodward e Joanne Carson. Non è chiaro quale personaggio sia stato affidato alla Lange, ma nel trailer la si vede fare amicizia con Capote e Ann Woodward (Moore). Si vede inoltre il compianto Treat Williams (Everwood) nei panni del marito di Babe (Watts), Bill Paley, e gli attori di American Horror Story Joe Mantello e Russell Tovey in quelli di Jack Dunphy e John O'Shea.