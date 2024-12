Felicity Jones protagonista di una serie ambientata nel mondo della Formula 1

News Serie TV

Intitolato 'One', il drama è in sviluppo a Prime Video e ha la benedizione della famosa federazione sportiva.

Prime Video scende in pista e prepara una serie sportiva ambientata nel mondo delle corse della Formula 1 con Felicity Jones. La star di Rogue One: A Star Wars Story, che ha recentemente recitato anche nell'acclamato The Brutalist ricevendo una nomination ai Golden Globe, sarà protagonista e produttrice esecutiva del progetto, intitolato One. La serie, come rivela Variety, è ancora solo in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios e non è stata ancora ordinata ufficialmente. Ma si sa già qualcosa sulla trama e sul team di produzione.

One: I primi dettagli della serie sulla Formula 1 di Prime Video

One, se ufficialmente ordinata, sarebbe la prima serie con sceneggiatura approvata dalla Formula 1 stessa. Non si sa molto sulla trama ma pare che la storia si concentrerà su una scuderia automobilistica a conduzione familiare in declino, guidata dal personaggio di Jones, alle prese con personalità feroci, rivali in continua evoluzione e operazioni multimilionarie.

La serie è prodotta da Bedrock Entertainment del produttore di Band of Brothers Tony To, il produttore esecutivo di True Detective Dan Sackheim e ITV Studios America, con il presidente Philippe Maigret coinvolto anche lui come produttore esecutivo. Gli sceneggiatori nominati all'Oscar per I figli degli uomini Mark Fergus e Hawk Ostby saranno autori e produttori esecutivi. La stessa Felicity Jones è coinvolta come produttrice esecutiva insieme al fratello Alexander Jones con cui guida la casa di produzione Piecrust Pictures.