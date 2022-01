Fedeltà: Il trailer ufficiale della nuova serie italiana di Netflix, con un brano di Arisa in anteprima

News Serie TV

Il drama, tratto dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, arriverà in streaming il 14 febbraio.

"Chi ama si tradisce" recita la locandina ufficiale di Fedeltà (la vedete in fondo all'articolo), la nuova serie tv originale italiana di Netflix che promette così di sovvertire tutto quello che pensiamo di sapere sull'amore. Il drama di 6 episodi, tratto dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli e in arrivo in streaming il 14 febbraio, si svela oggi nel trailer ufficiale, che vedete qui in basso e che anticipa il brano inedito Verosimile interpretato da Arisa, parte della colonna sonora della serie. Il brano è scritto da Stefano Cipani, anche regista della serie, da Arisa e da Mario Fanizzi, che lo ha anche prodotto.





La trama di Fedeltà

Descritta come una storia di gelosia, ossessione ed insicurezza che si insinuano all’interno di un matrimonio quando si instilla il dubbio del tradimento, Fedeltà parla di due coniugi che esplorano desiderio e tradimento, fiducia e passione. Carlo (Michele Riondino), professore part-time di scrittura creativa, e Margherita (Lucrezia Guidone), architetto divenuto agente immobiliare, sono innamorati, ma capita che i loro desideri si allontanino dai confini della loro camera da letto. Carlo brama la quieta bellezza di una delle sue studenti, Sofia (Carolina Sala); Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea (Leonardo Pazzagli). Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita hanno bisogno per rafforzare la loro relazione che diventa simbolo ed espressione della fedeltà, non solo di coppia, ma anche verso se stessi.

Il cast

La serie è prodotta da BiBi Film e scritta da Alessandro Fabbri (head writer), Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra - la serie) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri). Altri membri del cast sono Maria Paiato (Anna Verna), Gianluca Gobbi (Luca), Elisa di Eusanio (Eva), Maurizio Donadoni (Paolo Pentecoste), Luisa Maneri (Loretta Pentecoste), Sara Magalotti (Silvia Pentecoste), Leonardo Carradori (Lorenzo), Maurizio Lastrico (Marco), Sara Lazzato (Giulia), Lorenzo Aloi (Leonardo), Camilla Carniello (Lara), Federico Fazioli (Rettore Università), Giovanni Crozza Signoris (Jacopo), Eugenio di Fraia (Filippo) e Alice Arcuri (Gioia).