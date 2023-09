Fear the Walking Dead: Gli episodi finali daranno spettacolo, lo conferma il trailer

News Serie TV

Lo spin-off tornerà su AMC il prossimo mese con gli ultimi sei episodi.

Ora possiamo affermarlo: Fear the Walking Dead ha superato la prova non facile di costruire un'affascinante storia parallela nel mondo post-apocalittico di The Walking Dead. Dopo otto anni, quella storia giunge al termine nei sei episodi finali in onda negli Stati Uniti su AMC dal 22 ottobre. Episodi dei quali è stato diffuso un trailer a dir poco spettacolare.

Fear the Walking Dead: Cosa ci aspetta negli episodi finali

Ora che Shrike non rappresenta più un problema, la Madison di Kim Dickens punta a trasformare PADRE nel rifugio sicuro che il vecchio stadio avrebbe dovuto ospitare. Lo anticipa la sinossi ufficiale dei restanti episodi dell'ottava stagione, aggiungendo però che, così facendo, l'isola diventa un bersaglio oltre che un faro mentre la notizia di Madison e di questa terra di risorse si diffonde, attirando attenzioni indesiderate che mettono PADRE di nuovo in pericolo e pongono la questione se i nostri eroi meritino di salvarlo.

Nel mezzo del caos, Madison si ritrova faccia a faccia con l'ultima persona che si sarebbe aspettata di rincontrare: Troy Otto (interpretato nuovamente da Daniel Sharman), che aveva colpito a morte (o almeno così credeva) nella terza stagione. Basandoci sul trailer, Troy sa qualcosa sul destino della figlia di Madison, Alicia (Alycia Debnam-Carey), un altro personaggio che tutti pensavano fosse morto (nella settima stagione). Troy ha qualcosa che le apparteneva e, qualunque cosa dica o faccia, Madison è determinata a fare tutto il necessario per trovarla.