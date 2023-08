FBI: Most Wanted perde uno dei suoi protagonisti prima della stagione 5

News Serie TV

La nuova stagione dello spin-off arriverà in ritardo e probabilmente con meno episodi a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood.

Non c'è pace per il cast di FBI: Most Wanted, né per il suo appassionato pubblico. Il crime drama di CBS perde un altro dei suoi protagonisti: Alexa Davalos, unitasi alla squadra all'inizio della terza stagione con il ruolo dell'agente Kristin Gaines, non tornerà nel prossimo ciclo di episodi. Lo riporta Deadline, secondo il quale l'attrice è stata informata da un produttore direttamente sul set, dopo aver girato la sua ultima scena della quarta stagione diversi mesi fa.

Alexa Davalos non tornerà in FBI: Most Wanted

Nonostante le circostanze apparentemente discutibili, il sito riporta che i rapporti tra Davalos e la produzione rimangono amichevoli. Mentre al momento non è chiaro come l'assenza della Gaines sarà gestita quando FBI: Most Wanted tornerà per la sua quinta stagione, presumibilmente in ritardo e con meno episodi a causa degli scioperi di Hollywood, per la serie si tratta dell'ennesimo addio dopo quelli di Julian McMahon, Kellan Lutz, Miguel Gomez e Nathaniel Arcand nelle stagioni precedenti. Dylan McDermott ha sostituito McMahon come nuovo leader della squadra, l'agente speciale Remy Scott, mentre Edwin Hodge ha riempito il vuoto lasciato da Gomez interpretando l'agente speciale Ray Cannon.

FBI: Most Wanted è il primo spin-off del procedurale di Dick Wolf FBI. In Italia si è da poco conclusa la terza stagione su Italia 1 ma già dal prossimo 20 agosto la programmazione ripartirà con gli episodi della quarta.