FBI: Most Wanted 2, su Mediaset Infinity riparte la caccia ai fuggitivi più pericolosi d'America

La seconda stagione della serie procedurale di successo è in onda su Italia 1 e disponibile gratuitamente on demand su Mediaset Infinity.

Ogni giovedì sera, in prima serata su Italia 1 e in streaming gratuitamente anche su Mediaset Infinity, si rinnova l'appuntamento con la seconda stagione di FBI: Most Wanted. La serie procedurale, spin-off di FBI sviluppata dal produttore di lunga carriera Dick Wolf, negli episodi del secondo ciclo ospita nuovi e sempre più complicati casi per la Fugitive Task Force dell'FBI, la squadra che dal 1950 lavora per spuntare più nomi possibili dalla lunghissima lista dei pericolosi fuggitivi d'America, i ricercati più inseguiti del Paese.

FBI: Most Wanted 2, nuovi casi per Jess La Croix e la sua squadra

A guidare la squadra torna Jess La Croix (Julian McMahon, volto noto agli appassionati di serie tv per i suoi trascorsi in Streghe e Nip/Tuck), un veterano dell’FBI che ha grande esperienza nel catturare i peggiori criminali. Come da tradizione, anche in questa seconda stagione ci sono un caso da risolvere e un fuggitivo da catturare in ogni puntata. L'emergenza sanitaria fa capolino nella trama fin dal primo episodio, con la squadra che deve fermare due cecchini: un diciassettenne rimasto orfano a causa del Covid e un uomo pieno di rabbia per aver perso il lavoro e la casa per via della pandemia. Ma c'è da rintracciare anche un hacker che manda in tilt il traffico prendendo il controllo elettrico di un'auto e un uomo che ha rapito un bambino dopo aver ucciso sua madre. In un altro episodio, inoltre, gli agenti si trovano ad affrontare un dilemma morale quando un giovane afroamericano spara accidentalmente a un poliziotto bianco per legittima difesa.

Il cast: Nuovi volti e conferme

Tornano accanto a Julian McMahon Kellan Lutz nei panni di Kenny Crosby, Roxy Sternberg in quelli di Sheryll Barnes, Keisha Castle-Hughes nel ruolo di Hana Gibson, Nathaniel Arcand come Clinton Sky, cognato di LaCroix, e Yaya Gosselin nei panni della figlia di LaCroix, Tali LaCroix. In questa stagione si unisce alla squadra Ivan Ortiz, un nuovo agente interpretato da Miguel Gomez; è scaltro, con l'istinto di un poliziotto di strada, ha un dono per il lavoro sotto copertura e un senso dell'umorismo raffinato. Scopriamo, inoltre, anche qualcosa in più sulla vita privata di LaCroix e sul suo difficile rapporto con il padre Byron interpretato dall'ex star di Lost Terry O'Quinn. I due hanno un passato travagliato e, quando Byron si presenta alla porta del figlio per riconciliarsi con lui, capisce che quest'ultimo nutre un rancore per un episodio particolare accaduto anni prima. Tra le new entry nel cast, infine, c'è anche Amy Carlson (Blue Bloods) nei panni di Jackie Ward, una cacciatrice di taglie che condivide un passato con Jess e gioca sempre secondo le sue regole risultando una vera spina nel fianco per la Fugitive Task Force.

Come di consueto, dopo la messa in onda su Italia 1 di due nuovi episodi ogni giovedì sera, le puntate di FBI: Most Wanted 2 sono immediatamente disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity (vi ricordiamo che la serie negli Stati Uniti, visto l'enorme successo, si è meritata già il rinnovo fino alla quinta stagione).