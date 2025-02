FBI introduce un personaggio potenzialmente rinnovatore per Maggie

News Serie TV

La stagione 7 di FBI ha introdotto un nuovo personaggio del quale potremmo sentire molto parlare nei prossimi episodi. Ecco di chi si tratta.

Per Maggie Bell, l'episodio della settima stagione di FBI in onda sull'americana CBS questa settimana, intitolato Manhunt, potrebbe diventare la linea di separazione tra la sua vita finora e un capitolo completamente nuovo. Sembra infatti che il personaggio interpretato da Missy Peregrym - se preferite non avere anticipazioni, è il momento di lasciare questa pagina - si sia imbattuta in un nuovo interesse amoroso con il bel volto della new entry Bill Barrett (The Oval).

FBI: Cos'è accaduto nell'episodio 7x12?

Nell'episodio, l'analista dell'intelligence Elise Taylor (Vedette Lim) ha messo il caso di una tratta sessuale sul radar della squadra e si è persino avventurata sul campo per aiutare a gestire un'operazione sotto copertura. Purtroppo, a causa di un informatore ansioso, la copertura è saltata e il trafficante si è dato alla fuga con il suo complice e la ragazza che stavano per smerciare, Analis. Durante l'indagine che è seguita, Maggie è entrata in contatto con un centralinista del 911, un certo Joel Lowry (Barrett), al quale Analis si è rivolta in cerca di aiuto dopo essere riuscita a scappare dal trafficante. Il criminale, però, non si è fatto ingannare completamente e la situazione si è aggravata in modo drammatico.

Devastata per aver deluso Analis, alla quale aveva promesso che l'avrebbe trovata, ma determinata a salvare Sofia, la sorella della ragazza minacciata dallo stesso trafficante, Maggie ha ricevuto un'altra telefonata da Joel, il quale si è offerto di fare tutto il possibile per dare una mano. In una corsa contro il tempo, l'FBI, con il contributo di un centralinista sulla cui natura del rapporto con Maggie l'agente Scola (John Boyd) ha iniziato a fare domande, è riuscita a chiudere il caso, sebbene con un esito agrodolce.

Quando, più tardi, Maggie è stata raggiunta da un uomo alto e affascinante e ha riconosciuto in lui la voce di Joel, i due si sono infine conosciuti, scambiandosi qualche parola imbarazzata e scherzosa che ha lasciato intendere la disponibilità di entrambi a bere un caffè insieme o qualcosa di simile. Scopriremo nei prossimi episodi come andrà a finire. Nel frattempo, Peregrym ha spiegato a TV Insider: "[Maggie] ha fatto del suo lavoro la sua priorità dopo la morte di suo marito, ma avere Ella [la figlia del suo defunto amico che ha accolto brevemente] le ha aperto di nuovo il cuore... perciò staremo a vedere".