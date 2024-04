FBI: International, Colin Donnell è il nuovo protagonista della serie tv?

News Serie TV

L'ex star di Chicago Med si unirà al cast subito dopo l'uscita di scena di Luke Kleintank.

Se siete fan di FBI: International, probabilmente sarete stati scossi dalla recentissima notizia che l'episodio della terza stagione in onda negli Stati Uniti il 7 maggio sarà l'ultimo del crime drama di CBS a coinvolgere Luke Kleintank, interprete sin dagli esordi dell'agente speciale Scott Forrester. Stando alle ultime anticipazioni, diffuse in questo caso da People, sarà l'ex star di Arrow e Chicago Med Colin Donnell a riempire il suo vuoto, almeno per il momento. L'attore apparirà negli ultimi due episodi della stagione, successivi all'addio di Forrester.

FBI: International: Fuori Luke Kleintank, dentro Colin Donnell

Per il momento nessun dettaglio del personaggio affidato a Donnell è disponibile, né è chiaro se ci sono i presupposti per un suo ritorno nella già ordinata quarta stagione, prendendo quindi il posto di Luke Kleintank e del suo Scott Forrester, a capo dell'International Fly Team, a tempo pieno. Considerando le dinamiche ricorrenti dei procedurali prodotti da Dick Wolf, e Donnell viene proprio da uno di questi, non si fa peccato a pensare che accadrà esattamente questo.

All'inizio di questa settimana, confermando la sua imminente uscita di scena dalla serie a Deadline, Kleintank aveva spiegato: "Dopo molte riflessioni e considerazioni, ho preso la difficile decisione di lasciare FBI: International. Questa decisione è guidata dal mio costante impegno nei confronti della mia famiglia, il cui amore e benessere sono fondamentali nella mia vita. Sono profondamente grato al cast e alla troupe straordinari della serie, i quali non sono stati solo colleghi ma anche una famiglia lontana da casa. La loro incredibile dedizione e il loro straordinario talento hanno reso ogni momento sul set un viaggio indimenticabile che ha arricchito la mia vita in innumerevoli modi. Infine, vorrei estendere i miei ringraziamenti ai fan che ci hanno supportato durante le prime tre stagioni".